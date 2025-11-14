Тодор Янчев: Отборът има голям потенциал и възможности (ВИДЕО)

Селекционерът на младежкия национален отбор на България Тодор Янчев подчерта силните страни на своя тим преди трудното гостуване на Шотландия от европейските квалификации. Във вторник (18.11) „лъвчетата“ излизат на стадион „Фар Парк“ в Мъдъруел в последен мач за годината. Пред канала на Българския футболен съюз специалистът изрази увереност, че показаното срещу Португалия и Чехия през октомври е добра основа, върху която може да се надгражда.

„Шотландия е един от добрите отбори в нашата група. Заедно с нас и Чехия ще бъде основен претендент за второто място. Загубиха мачовете си с Португалия и Чехия, изпуснаха точки и в Азербайджан, но сега имат гостуване на Гибралтар, където се очаква да си вземат мача и да се изравнят с нас като баланс. Това прави сблъсъка между нас още по-интересен“, обясни Янчев.

Селекционерът се върна и към дебюта си в Портимао, както и последвалата победа над Чехия с 2:1 в Пазарджик през октомври.

„Още като поемах отбора, знаех, че разполагаме с много добри играчи. След двубоя в Португалия видях, че имаме голям потенциал и големи възможности. Въпреки загубата, лицето на отбора ми хареса. Да, не е приятно да губиш, но вкарахме агресия и динамика и после пренесохме същото срещу Чехия, а знаем какви трудности сме изпитвали срещу тях през годините. Тази победа с 2:1 бе най-малкото, с което можеше да излезем от мача.“

За предстоящия двубой с Шотландия дебютна повиквателна получи Иван Панков, подвизаващ се в кипърския елитен „Красава“.

„Първо играе в много силно първенство. Виждаме местните тимове в евротурнирите, самият шампионат е силен. Иван Панков играе като титуляр, знаехме, че има предложения да вземе кипърско гражданство. Самият факт, че може да го ползвам на още една позиция – десен бек, наклони везните да го извикаме. Това е показателно и за останалите играчи, които трябва да знаят, че ги наблюдаваме. Имаме много момчета, които бележат ръст, погледите ни са насочени навсякъде.“

Янчев разкри и какви ще бъдат част от указанията му за вторник: „Ще държим на тази игра, която показахме срещу Чехия, тази динамика на мисъл и действия с топка. След мача с Чехия много хора от футболната общественост на различни позиции ми казваха едно, че трябва да продължаваме по същия начин и че не са виждали такъв отбор на България да играе по такъв начин с топката. Мисля, че ако вкараме тези неща и срещу Шотландия, ще си тръгнем с трите точки.“

Очаквайте в неделя среща с национала на България U21 Иван Панков, който пред обектива на БФС ще разкаже повече за себе си, животът в Кипър и как едно обаждане на Тодор Янчев идва в труден за него момент.