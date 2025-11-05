Токсичен въздух над Корфу – жителите на прага на екологична криза

На мястото на пожара остават около 1 500 тона изгорели и разложени хранителни отпадъци

Жителите на Алепу в Корфу се борят с непоносими миризми и замърсяване след пожар, който унищожи завод за замразено месо преди осемнадесет дни, пише To Vima.. Местните власти и гражданите изразяват спешна загриженост относно рисковете за общественото здраве.

На мястото на пожара остават около 1 500 тона изгорели и разложени хранителни отпадъци, които официалните лица определят като „здравна бомба“, заплашваща със замърсяване на почвата и водата, особено при прогнозираните дъждове през следващите дни. Почистването е в ход, но се очаква да продължи около двадесет дни, тъй като специализираните екипи трябва внимателно да отделят отломките, пластмасите и развалената храна преди изхвърлянето им.

Общинският съвет на Корфу призова районът на Алепу да бъде обявен за извънредно положение, като подчерта спешната необходимост от дезинфекция и контрол на миризмите до пълното отстраняване на отпадъците.

Междувременно жителите съобщават, че плащат с пари от джоба си, за да се преместят временно в местни хотели, за да избегнат силната миризма и опасностите за здравето, като подчертават смущенията в ежедневието.

Властите продължават да координират действията си с Министерството на околната среда и специализираните компании за управление на процеса на отстраняване, като подчертават, че търпението е от решаващо значение за осигуряване на безопасното третиране на опасните отпадъци.