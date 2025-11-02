Трима задържани за разпространение на наркотици в София

Полицията задържа трима души за разпространение на наркотици в София.

Единият е 25-годишен мъж от Габрово. На 31 октомври той е бил спрян на улицата от полицията за проверка на улицата, след като властите са получили информация, че разпространява дрога в центъра на София. Младежът изхвърлил на земята пакетче и оказал яростна съпротива при задържането. От апартамента, в който пребивавал, са иззети 25 пакетчета марихуана, плик с бяло прахообразно вещество, две електронни везни, празни пликчета, предназначени за пакетиране на дрогата и машина за вакуумиране.

Мъжът е задържан за 24 часа. Повдигнато му е обвинение.

Вторият арестуван е 25-годишен, след като за него е получена информация, че разпространява наркотици в столицата. Той е заловен, непосредствено след извършена сделка. От дома му са иззети 29 топчета синтетичен канабиноид и марихуана.

Повдигнато му е обвинение и е взета постоянна мярка за неотклонение.

Третият арестуван е 31-годишен чужденец. У него е намерена марихуана. При проверка на обитаваното от него жилище са иззети пликчета с марихуана, с таблетки, няколко сгъвки с кристали и вещества, гриндер и електронна везна.

Задържан е с полицейска мярка до 24 часа. Образувано е досъдебно производство. След доклад на материалите в Софийската градска прокуратура му е повдигнато обвинение и взета мярка за неотклонение “задържане под стража“ до 72 часа.