Трима мъже отвлякоха 20-годишна в Свиленград

Полицията в Свиленград работи по сигнал за отвличане на млада жена.

Според първоначалната информация жената е на около 20 години е била отвлечена в ранните часове на днешния ден близо до хотел в града.

По думите на свидетели по време на отвличането се чули писъци.

В операцията по издирването на жената, която е родом от Симеоновград, участват и полицаи от областната дирекция на МВР в Хасково. От пресцентъра на МВР отказаха коментар и заявиха, че информация ще има на следващ етап.

По-късно стана ясно, че жената е намерена в Свиленград. Задържани са трима потенциални извършители. По информация на bTV един от тях е мъжът, с когото тя живеела на семейни начала.

В следобедните часове днес, се очаква брифинг на прокуратурата да даде повече информация около случая.