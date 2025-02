Тръмп за Зеленски: Не мога да повярвам, че съм го нарекъл диктатор ВИДЕО

Президентът Доналд Тръмп призна, че отношенията му с президента на Украйна Володимир Зеленски „може би са станали малко изпитателни“ през последните дни, поради факта, че e започнал разговори с руския президент Владимир Путин за прекратяване на конфликта Русия-Украйна без Киев на масата за преговори.

„Искаме да работим с него (Зеленски) и ще работим с него. Мисля, че президентът и аз всъщност имахме много добри отношения. Може би сега станаха малко изпитателни“, каза Тръмп пред репортери днес по време на среща с британския премиер Кийр Стармър в Овалния кабинет.

Тръмп приписа смелостта в отношенията на това, че европейските нации „(получават) парите си обратно“ от Украйна, преди Стармър да се наведе, за да го поправи накратко, като каза, че „по-голямата част“ от помощта на Обединеното кралство за Украйна е „подарена“.

„Разбирам се и с двамата. Имам много добри отношения с президента Путин. Мисля, че имам много добри отношения с президента Зеленски“, каза на свой ред Тръмп.

Американският президент изглежда сведе до минимум разрива си с Володимир Зеленски, като заяви, че не си спомня да го е наричал диктатор.

„Казал ли съм това?“ каза той малко саркастично, когато го попитаха дали все още би определил Зеленски като „диктатор“, дума, която използва, за да опише украинския лидер миналата седмица. "Не мога да повярвам, че съм го казал. Следващ въпрос“, каза той.

Тръмп нападна Зеленски миналата седмица, след като Киев първоначално отхвърли предложението да осигури правата на САЩ върху минералните находища в Украйна. Тръмп каза, че Зеленски е „диктатор без избори“ поради решението на страната да отложи гласуването, докато военното положение беше обявено след нахлуването на Русия.

Зеленски ще посети Белия дом утре, за да подпише сделката за минералите.

Reporter: Do you still think that President Zelensky is a dictator?



Trump: “Did I say that? I can't believe I said that"

(yes, he did, more than once) pic.twitter.com/QcnGOpOKJG