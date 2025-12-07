Тръмп обича силни лидери. Лайен, Калас и Макрон не са такива

Президентът Доналд Тръмп, безспорно, има слабост към силните лидери. Често човек остава с впечатлението, че това е единственият критерий, който той прилага към чуждестранните държавни глави, когато оценява техния политически статус и тяхната полезност за ключовите международни цели на Америка, независимо от действителното влияние или дипломатическите умения на конкретния събеседник, пише The National Interest.

Така президентът на Аржентина Хавиер Милей и президентът на Ел Салвадор Найиб Букеле получават специално отношение от Белия дом. Американският президент се разбира добре със Си Дзинпин и Владимир Путин. По подобен начин Бенямин Нетаняху и Виктор Орбан също могат да разчитат на съчувствието и разбирането на Доналд Тръмп. Ахмед ал-Шара, новият сирийски владетел и бивш терорист, беше приет в Белия дом преди няколко седмици, залят с похвали и характеризиран като „корав човек“. Дори Ким Чен Ун, севернокорейският тиранин, беше възнаграден с топли коментари от самия Тръмп: „Имах много добри отношения с Ким.“

Нека сега преместим прожекторите към Европа : има ли силни хора, твърди лидери, освен гореспоменатия министър-председател на Унгария? Урсула фон дер Лайен и Кая Калас със сигурност не отговарят на критериите. Ами френският Еманюел Макрон? Ами, той е просто „добър човек“. А канцлерът на Германия Фридрих Мерц? Не непременно. Италианският премиер Джорджия Мелони е най-близо до това възприятие, но вероятно не е достатъчно авторитарна за вкуса на Тръмп. Финландският президент Александър Щуб напоследък е в заглавията като единствения европейски политик, който владее психиката на американския президент. Все пак той е просто „още един добър човек“ и освен това е добър играч на голф.

Парадоксално, това е една от причините трансатлантическите отношения да се влошат по толкова драматичен начин по време на второто президентство на Тръмп. Настоящата администрация на САЩ като цяло гледа на Европа като на слаба и парализирана. Тя упада както икономически, така и социално, и не успява да се справи с най-належащите структурни проблеми. Европа фатално губи войната срещу нелегалната миграция (за разлика от Америка) и изостава в технологичната надпревара (за разлика от Америка). Европа е неспособна да се защити военно, камо ли да защити Украйна. Европа буквално умира поради неспособността си да се справи с неблагоприятните демографски тенденции.

Всички тези обезпокоителни явления правят Стария континент много по-малко привлекателен от гледна точка на глобалните интереси на Съединените щати. Европа е извървяла път от незаменим съюзник до слабак за еднократна употреба.

Главата, посветена на Европа, в наскоро представената от администрацията на Тръмп Стратегия за национална сигурност не оставя много място за съмнение: „Американските служители са свикнали да мислят за европейските проблеми от гледна точка на недостатъчни военни разходи и икономическа стагнация. В това има истина, но истинските проблеми на Европа са още по-дълбоки... Но този икономически упадък е засенчен от реалната и по-сурова перспектива за цивилизационно заличаване. По-големите проблеми, пред които е изправена Европа, включват дейностите на Европейския съюз и други транснационални организации, които подкопават политическата свобода и суверенитет, миграционните политики, които трансформират континента и създават конфликти, цензурата на свободата на словото и потискането на политическата опозиция, спада на раждаемостта и загубата на национална идентичност и самочувствие.“

Този суров образ е силно преувеличен. Въпреки това, не е напълно неверен. Европа е потопена в поредица от кризи, липсва ѝ визия и е обзета от манията по политическа коректност. Контрастът между парадирането на Европа и реалното ѝ влияние на международната сцена е потресаващ. Нищо чудно, че европейските лидери сега играят маргинална роля в мирните преговори относно бъдещето на Украйна. Не е изненадващо, че „коравите момчета“, а не „добрите момчета“, са тези, които са слушани от президента Тръмп и се радват на неговото доверие.

Има няколко области, в които идеологическата пропаст между Съединените щати и Европа е станала още по-осезаема. Американският президент и неговите поддръжници изобразяват днешна Америка като спасител на християнството, в очевидно библейска борба срещу будността и глобализма. В тази конфронтация американските консерватори гледат на либерална Европа като на противник, а не като на партньор. Ако не и на явна заплаха за западната цивилизация. В това отношение дори Русия изглежда е по-съгласна с така наречените ценности на MAGA. В очите на много радикални републиканци единственото спасение за Европа се крие във възхода на десните партии във Франция, Германия или Испания: съответно Национален сбор, Алтернатива за Германия и Vox.

В духа на Теодор Рузвелт, Тръмп би могъл да си осигури правото да се намеси дипломатически или дори военно, за да предотврати установяването на някакъв извънрегионален червен екип в Северна и Южна Америка.

Изменението на климата се превърна в друг труден въпрос. Няколко висши американски служители наскоро поставиха под въпрос достоверността или поне точността на научните данни в това отношение. Това, което повечето европейски вземащи решения считат за неизбежен път към по-чиста енергия, е анатема за техните колеги отвъд океана. „Зелената сделка“ среща „Сонди, бейби, сонди“ в последваща конфронтация.

По подобен начин американският подход към международното право се различава от европейския. Запитан миналия месец за военните операции на САЩ срещу наркотрафикантите в Карибите, държавният секретар Марко Рубио заяви : „Не мисля, че Европейският съюз има право да определя какво е международното право и това, което със сигурност няма право да определя, е как Съединените щати защитават националната си сигурност.“

В този контекст това показва как американската администрация се дистанцира от ООН, колко строго санкционира съдиите от Международния наказателен съд в Хага и колко удобно си затваря очите за бруталността на израелската армия в ивицата Газа. „Защитата на националната сигурност“, както лаконично загатна Марко Рубио, надделява над всички правни съмнения и може да се използва като удобен аргумент при всякакви обстоятелства.

Не на последно място, съответните нагласи на Америка и Европа към непрекъснато нарастващото влияние на изкуствения интелект са друг разделящ фактор. За американския бизнес това е възможност и още една граница, която трябва да се преодолее. За разлика от това, за повечето европейски общества това е заплаха. „Може би ще загубим някои работни места, но ще създадем много повече“, твърдят американците. Европейците не са толкова сигурни: „Може би ще създадем някои работни места, но ще загубим много от тях.“

И така, накратко, ето как настоящата администрация на САЩ възприема Европа: като слаба, опиянена от политическа коректност, колеблива по ключови въпроси и технологично изостанала. Сега, вижда ли тя и Централна Европа като слаба и за еднократна употреба?

Интересно е, че дори днес огромното мнозинство от американците отъждествяват Европа със западната ѝ част. Това дори не е Западна Европа срещу Източна Европа. Това е Европа срещу смесица от постсъветски страни и народи. Желязната завеса падна преди 35 години, но тя все още е залегнала в манталитета на много западняци, независимо дали става дума за американци, французи, британци или германци.

Въпреки това, колкото и депресиращо да звучи, това е едновременно проклятие и благословия. И шанс да се върнем към известното разграничение между „Стара Европа“ и „Нова Европа“, толкова многократно и нетърпеливо използвано от Доналд Ръмсфелд и други американски неоконсерватори преди две десетилетия. Може би с малка промяна, „Стара Европа“ срещу „Млада Европа“ би било по-подходящо описание.

Това е може би най-мъчителната дилема, пред която са изправени правителствата на Централна Европа в този момент. До каква степен трябва да общуваме с Америка на Тръмп като „европейци“, имайки предвид, че това определение не предизвиква положителни емоции в Белия дом? До каква степен трябва да играем ролята на „коравите момчета“ от Изтока, а не на „добрите момчета“ от Париж или Хелзинки, като същевременно остро осъзнаваме, че подобна перспектива би могла потенциално да отрови отношенията ни с големите европейски столици?

Малко са страните и още по-малко лидерите в Европа, които могат да преодолеят тази пропаст, като последователно и едновременно поддържат отлични връзки с Вашингтон, Берлин и Брюксел. Полша е една от тях, с твърдо проамерикански президент и пламенно проевропейски министър-председател.

За съжаление, дълбоко партийният характер на вътрешната политика не позволява на полските политици да бъдат еднакво проевропейски и проамерикански настроени, познат модел през деветдесетте години в целия политически спектър. Напротив, про-Тръмп и анти-Тръмп групите сега доминират обществения дискурс във Варшава. Изглежда, и това напомня за паралел с Близкия изток, че е емпирично правило: никога не пропускаме възможност да пропуснем възможност.

За автора: Марек Магиеровски

Марек Магиеровски е бивш заместник-министър на външните работи на Полша и посланик в Израел и Съединените щати. В момента той е директор на програмата „Стратегия за Полша“ в Института за свобода във Варшава и старши сътрудник в Атлантическия съвет.