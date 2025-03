Тръмп: По-трудно ми е да се справя с Украйна, отколкото с Русия (ВИДЕО)

Тонът на американския президент Доналд Тръмп към Русия изглежда леко се втвърди. Той обаче все още звучи скептично към ръководството на Украйна и желанието им да седнат на масата за преговори.

Говорейки в Овалния кабинет преди минути, Тръмп каза, че все още вярва, че Путин е ангажиран със сключването на мир: „Мисля, че се справяме много добре с Русия. Но точно сега те бомбардират Украйна“.

Той също така отбеляза, че му е "по-трудно да се справи с Украйна", добавяйки че за да се постигне окончателно мирно споразумение, може да е „по-лесно да се справим с Русия, което е странно, тъй като те имат всички карти в ръцете си“.

Тръмп отбеляза, че очаква срещата следващата седмица в Саудитска Арабия. По думите му той се опитва да помогне на Украйна, но Киев "трябва да се включи в играта и да си свърши работата".

Тръмп каза, че смята, че Путин прави това, което „всеки друг би направил“ и че иска да уреди и прекрати тази война. И отбеляза, че конфликтът сега го "удря по-силно, отколкото досега".

Тръмп се съгласи, че Украйна понася огромно наказание, но изглежда не бе сигурен дали да вярва, че Украйна иска да се споразумее.

„Мисля, че искат, не ги разбирам съвсем“, допълни той.

Запитан защо САЩ няма да предоставят на Украйна противовъздушна отбрана в светлината на решението му да спре военната помощ, Тръмп отговари, че не знае дали Украйна „иска да се споразумее“.

„Ако не искат да се установят мирни отношения, ние се махаме“, каза той и добави, че се опитва „да спре смъртта“.

Позовавайки се на европейските срещи през последната седмица, президентът предупреди, че конфликтът може да завърши като „Трета световна война“, ако не бъде уреден.

Един репортер пита защо европейските страни не са излезли със собствен мирен план, а Тръмп каза, че "понякога въпросите са без отговор".

Той заяви, че „те не знаят как да сложат край на войната“ и добави, " но аз има идея как да я прекратя".

Donald Trump:



"I think I do know how to end the war. Despite the 'Russia, Russia, Russia' hoax, I've always had a good relationship with Putin."



