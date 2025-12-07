Тур на овации от Стоичков във Вашингтон

Христо Стоичков се наслади на истински тур на овации във Вашингтон. Като посланик на ФИФА по света най-успелият българин беше избран от президента Джани Инфантино да участва в определянето на точната програма. Заедно с него бяха бразилската легенда Роналдо, италианската Франческо Тоти и американската Алекси Лалас.

За тридневната си визита в американската столица Стоичков не спря да се среща с най-различни знаменитости във футбола – Бебето, Юрген Клинсман, Хосе Луис Чилаверт, Серхио Гойкоечея, Бора Милутинович, Джордж Уеа, Давид Трезеге, Дидие Дешан...

При представянето ФИФА определи българската легенда като една от най-големите в историята на мондиалите. Стоичков спечели „Златната обувка“ през 1994 година – отново в САЩ.