Туск към Украйна: Пазете се от корупцията, защото ще загубите войната, ако я толерирате

Полският премиер Доналд Туск заяви, че е предупредил украинския президент Володимир Зеленски за използването от Русия на съобщения за корупция във висшите ешелони на властта за пропагандни цели, предава Polsat News.

Туск коментира скандала в украинския енергиен сектор в петък.

"Предупредих президента Зеленски и ние се познаваме добре, от първите дни на неговото президентство - още преди някой да си помисли, че тази пълномащабна война ще се случи - че един от ключовите наративи на руските и проруските партии в Европа е, че независима Украйна е корумпирана Украйна“, заяви премиерът.

"За руснаците винаги е било много силен аргумент, че "каква държава е това, не я приемайте насериозно, това е най-корумпираната държава“. Дори някои в Европа смятат, че Украйна е по-корумпирана от Русия. Казах на президента Зеленски да внимава за всякакви, дори най-малките, симптоми на корупция около него, защото това е от решаващо значение за репутацията му“, добави Туск.

По време на пресконференция в инвестиционния обект на KGHM в Ретков, Туск подчерта, че Полша подкрепя Украйна и ще продължи да го прави, тъй като независима украинска държава е в интерес на Полша. Той обаче добави, че последните съобщения за корупция във висшите ешелони на украинската власт ще направят "все по-трудно убеждаването на различни партньори да се солидаризират“ с Украйна в борбата ѝ срещу Русия.

"Днес този проукраински ентусиазъм е много по-малък в Полша и по света. Хората са уморени от войната, от разходите и не е толкова лесно да се насърчава подкрепата за Украйна във войната с Русия“, поясни Туск.

Според него е било грешка да се опита да се демонтира независимостта на Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ).

"Те са се отдалечили от това и изглежда, че в този случай украинската държава и президентът Зеленски наистина са решени да подведат под отговорност отговорните за тази корупционен скандал. Млякото е разлято и цената ще бъде много висока по един или друг начин“, подчертава той.

Той също така се обърна към всички, "които имат какво да кажат в Украйна“.

"Пазете се от корупцията, пазете се от руския модел, защото ще загубите войната, ако толерирате подобни инциденти“, обобщава Туск.

Вицепремиерът и министър на външните работи на Полша Радослав Сикорски заяви преди това, че без борба с корупцията Украйна няма да може да се присъедини към ЕС.

Припомняме, че Европейската комисия обяви вчера, че разкриването на корупционната схема е доказателство за ефективността на антикорупционните органи на Украйна.

Европейският комисар по разширяването Марта Кос заяви, че корупцията е широко разпространена в цяла Европа, но основното е как хората реагират на нея и изрази увереност в правилността на антикорупционния курс на Украйна с подкрепата на ЕС.