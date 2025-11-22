Украйна и САЩ ще преговарят в Швейцария за прекратяване на войната

Украйна и САЩ започват преговори в Швейцария за начини за прекратяване на войната, заяви украински преговарящ в събота, след като Вашингтон изпрати на Киев план, който приема някои от исканията на Москва. Това съобщи Рустем Умеров.

По информация на украинската страна планът на администрацията на Доналд Тръмп съдържа 28 точки и предвижда Киев да се откаже от част от територията си, да намали числеността на армията и да се ангажира никога да не се присъединява към НАТО. Тръмп е дал на Украйна срок от по-малко от седмица да отговори на предложението.

„През следващите дни в Швейцария започваме консултации на високо ниво между Украйна и Съединените щати относно възможните параметри на бъдещо мирно споразумение“, обяви Умеров в социалните мрежи.

Той уточни, че това е продължение на активния диалог между Киев и Вашингтон, чиято цел е изработването на обща позиция за следващите стъпки.

Преговорите ще бъдат ръководени от началника на кабинета на президента Володимир Зеленски – Андрей Ермак, съгласно издаден указ. В документа се посочва, че в процеса трябва да бъдат включени и представители на Руската федерация, въпреки че от Москва засега няма потвърждение за участие.