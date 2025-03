Унгарският комисар на USAID е в САЩ, за да разкрие детайли от корупционната мрежа

Правителственият комисар Андраш Ласло пише на страницата си в социалните медии, че Унгария е важен съюзник на Съединените щати в разкриването на корупционната система с USAID. От думите на официалния представител на Будапеща става ясно, че Американската агенция за международно развитие (USAID) е получила 90 дни от президента Доналд Тръмп за извършване на пълен преглед, което означава, че всички документи се очаква да бъдат публикувани до 20 април.

"Днес имах среща с Държавния департамент на САЩ, за да обсъдим разследването на корупционния скандал на USAID", обяви Ласло на страницата си в социалната мрежа Х.

"Питър Мароко, директор на чуждестранната помощ, каза, че USAID е получила деветдесет дни от президента Доналд Тръмп за извършване на пълен преглед, така че всички документи ще бъдат публикувани до 20 април. Той обеща пълна прозрачност не само в случая с унгарските, но и във всички проекти на USAID", продължи Андраш Ласло и добави: "Казах му, че стойността на интервенциите в Унгария, които бяха оповестени през последните четири години, според нашите знания, е най-малко 20,2 милиона долара (почти осем милиарда форинта) и в подготовката за изборите през следващата година искам да стигна до дъното на интервенциите възможно най-скоро, за да можем да предприемем необходимите мерки в интерес на суверенитета на Унгария".

Политикът написа още, че е поискал и предложил сътрудничество за разобличаване на "лявата корупционна система", което приветства. За американската страна също е очевидно, че политическата намеса във важен съюзник като Унгария е недостойна, трябва да се прекрати и волята на избирателите трябва да се зачита. Лявото правителство, напротив, изгради глобална мрежа от корупция и я използва за разпространение на глобалистки каузи, против волята на избирателите и общественото мнение.

Поставих му редица въпроси относно случаите на корупция в Унгария, които скоро ще обсъдим отново", завършва поста си Андраш Ласло, цитиран и от Magyar Nemzet.

🇺🇸🤝🇭🇺 I met Peter Marocco in the State Department to discuss the USAID scandal.

The world is watching the US uncover the corrupt globalist network operated by the Biden administration.

