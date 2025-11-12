Учени откриха нов вид пчела с рога, наречена „Луцифер“

Насекомото получава името си от сериала на Netflix

В отдалечена част на Австралия е открит вид пчела с малки рога, наречен „Луцифер“. Пчелата е намерена в региона Голдфийлдс в Западна Австралия, на около 300 мили източно от Пърт, съобщава Thr Telegraph.

Само женските имат характерните рога, изпъкващи от главите им. Те могат да се използват за защита или като начин за събиране на нектар и прашец, каза д-р Кит Прендергаст от университета „Къртин“, който е открил насекомото.

Решението да се нарече пчелата „Луцифер“ е вдъхновено от любовта на д-р Прендергаст към едноименния сериал на Netflix.

Пълното му научно име е Megachili (Hackeriapis) Lucifer. В християнската теология Луцифер е паднал ангел, изгонен от рая, и често се свързва със Сатаната.

Пчелата беше открита почти случайно, докато изследователи изучаваха рядко срещано диво цвете, което расте в ограничена зона в планината Бремер в региона Голдфийлдс.

„Тези рога са много характерни и дяволски. Исках да й дам дяволско име и затова избрах Луцифер“, каза д-р Прендергаст пред новинарския уебсайт PerthNow. „Луцифер означава „носител на светлина“ на латински – искам да хвърля светлина върху проблемите, свързани с липсата на опазване на местните пчели и колко много видове остават неописани.

Обявявайки откритието в списанието Journal of Hymenoptera Research, учените призоваха областта, в която се срещат пчелата и дивите цветя, да бъде поставена под официална защита, за да не може да бъде изсечена за минно дело или селско стопанство. Защитата на пчелата би означавала защита на цялата екосистема, от която тя зависи.

„Дори не знаем имената на местните пчели, които са еволюирали в Австралия, те не са описани, не знаем разпространението им, къде гнездят. Много е важно да опишем този вид, като се има предвид, че той посещава критично застрашено растение. Минното дело е сериозна заплаха за дивата природа в много части на богатата на ресурси Австралия. Много минни компании все още не проучват местните пчели, така че може да пропускаме неописани видове, включително такива, които играят ключова роля в поддържането на застрашени растения и екосистеми.“