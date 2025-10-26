Фелисити Джоунс: Все още всеки от киното мечтае да пробие в Америка

Кейт Уинслет е златен стандарт в нашата професия

Британското бижу Фелисити Джоунс се завръща на екран ударно с “Мечти във влака”, който очакваме и у нас. Актрисата се отчете и в света на сериозното кино с амбициозния драматичен проект “Бруталистът”, който мина и по българските екрани. Но нищо бруталистично няма в излъчването на тази фантастична островна дива. От няколко години Фелисити Джоунс представлява едно от най-ценните и търсени холивудски съкровища с британски произход. Тя е запалена от актьорския занаят от малка и прави професионалния си дебют на 12 години.

Малката Фелисити играе на сцената и тв продукции, получава ангажимент за радио пиеси на BBC и постепенно се затвърждава като талантливо дете изпълнител. После продължава с успешните прояви на екрана и на сцената. Като пълнолетна актриса тя е забелязана и от Холивуд и се снима във филми като “Northanger Abbey”, “Brideshead Revisited”, “Chоri”, “The Tempest” и “The Amazing Spider-Man”. Играта на Фелисити във филма “Като луди” е оценена високо и тя получава множество награди, включително и от журито на фестивала в Сънданс, а с “Теория на всичко” и “Rogue One: История от Междузвездни войни” официално става суперзвезда.

Бях едно дебело момиченце с къса коса

- Фелисити, разкажете ни малко повече са новия си филм “Мечти във влака”?

- Това е история за един пълен човешки живот с всичките му възходи и падения, но също така разказ за сблъсъка между прогреса и традициите, природата и модернизацията и всички промени, през които преминава едно общество в особено динамичен период. Тепърва ще има подробности и се надявам, че публиката ще го хареса.

Режисиран е от Клинт Бентли по сценарий, който той пише заедно с Грег Куедар. Мои партньори в актьорския екип са Джоел Еджертън, Кери Кондън, Уилиям Х. Мейси, Клифтън Колинс Дж., Пол Шнайдър и др.

- Една от темите е за миналото и силата носталгията. А как премина вашето детство?

- Бях дебело дете с къса коса. Много смешно момиченце. Но още от малка бях запалена по киното и преобразяването. Като дете се преобличах постоянно и се преструвах, влизах в образ, създавах си персонажи. Чувствам се късметлийка защото успях да запазя тази игривост в по-късните си години и я превърнах в кариера. В професия. Просто ми е трудно да порасна. Родителите ми бяха много голяма опора, но нямаше как да ме пуснат да се занимавам професионално с актьорска игра преди да навърша 12 години.

- На кои актриси искахте да приличате?

- Може би на Мерил Стрийп. Двете с Кейт Уинслет, която споменах притежават безупречни филмографии и професионални репутации и са оставали каталог с невероятно богати и вдъхновяващи роли. Те си пример в правенето на прецизни избори. Просто е невероятно как успяват да избират толкова качествени сценарии, които се превръщат в прекрасни филми. Даян Кийтъну която скоро загубихме, също. Просто е съвършена актриса в “Ани Хол” - един вечен филм, който е и мое вдъхновение. А ако моята кариера дори малко прилича на техните след време, аз ще съм на седмото небе.

- Какви съвети бихте дали на младите, които тепърва искат да пробият в киното и телевизията?

- В киното има напрежение да избързаш, особено когато си млад и тепърва започваш. Аз се надявам, че ще играя във филми и когато стана на 60-70 години. Още от сега гледам да не прибързвам и да не прегарям и си подбирам ролите, правя си почивки и внимателно преценявам с какво да се занимавам. Актьорството винаги е съществувало заедно с нормалния живот. Уча се по време на работа. Снимала съм в толкова много стилове и жанрове, с толкова много хора. Попивам информация от всеки от тях.

Харесвам възможността да прескачам в различни светове. Актьорството за мен е като скоростно влакче в лунапарк. Вече го правя от много години и продължавам да се забавлявам. Пред всички нас го това напрежение да се подредим в линия, която не се престъпва, да бъде конформисти. Колкото повече време минава и човек съзрява и помъдрява, толкова по-скучно става да бъдеш като другите. Но всичко започва от самия човек и репликата - “Знам какво точно искам да правя и точно това ще правя”. Прекарвам много време в гледане на филми и четене на сценарии. Това може да изяде страшно много от дните и нощите на човек. За щастие аз имам късмета да си обичам работата. Така хобито ми стана професия. Винаги съм обожавала ритуала на на гледане на филми. Дори да не бях актриса щях да го правя постоянно.

- Вие успешно преминахте от британския филмов пазар в Холивуд. Усеща ли се още глад за английски актриси в американската индустрия?

- Засега се чувствам късметлийка защото все още мога да бъда инкогнито на публични места. Когато човек търси внимание, той ще го намери, но аз просто искам да си живея живота като нормален човек от обществото. Всяка актриса иска да пробие и на американска почва и трябва да е наясно с плюсовете и минусите. Но аз обичам да ми е трудно, търся високите летви и предизвикателствата. Понякога шоубизнесът може да бъде един много малък свят, където всички се познават и имат някакво общо минало. А и бъдеще. Прекарвам много време и в Лондон, а там всеки е погълнат от неговите си дела и грижи. Един актьор е в състояние да се придвижва почти анонимно в такъв голям и запъхтян град. И това ми харесва. Искам да кажа още, че Америка уважава британските артисти и това е страхотно. Аз със сигурност съм облагодетелствана от това положение. Тук изпълнителите от Острова са уважавани и получават множество възможности. Винаги съм приемала професионалната траектория на Кейт Уинслет за златен стандарт и ярък пример на тази динамика. Тя успя да стане една от най-прославените и успешни холивудски актриси, запазвайки усещането за театрална класа от сцените на Лондон.

- Лесно ли спечелихте ролята в глобалния хит “Rogue One: История от Междузвездни войни”, който направи над един милиард долара от продадени билети по целия свят?

- Помня, че агентът ми се обади и ми каза, че се открива невероятна главна женска роля за нов филм от филмовата вселена на “Междузвездни войни” и аз бях в еуфория и страшно много исках да получа работата. Образът беше на една решителна жена, която се опитва да намери уменията си на лидер. Да бъда в центъра на толкова голям фентъзи филм с такъв мащаб - подобно нещо се случва толкова рядко. Безкрайно щастлива съм, че получих възможността да докажа, че една актриса може да води филм от сагата “Междузвездни войни”. Моята роля не е на джедай, но когато в едно интервю ме попитаха какъв светлинен меч бих искала, веднага отвърнах - розов.