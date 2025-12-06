Френски военни откриха огън по неизвестни дронове над база с ядрени подводници

Неидентифицирани дронове се появиха над френска база за ядрени подводници. Военни са открили огън по тях, съобщи Bild.

В нощта на 5 декември няколко неидентифицирани безпилотни самолета са били забелязани над строго охраняваната база "Ил Лонг" близо до Брест.

В нея са разположени четири ядрени подводници. Те играят ключова роля в ядреното възпиране на Франция. Поне една от подводниците е постоянно в морето, за да осигури ответен удар в случай на война.

Според френската жандармерия незабавно са предприети „мерки срещу дронове“. Морските пехотинци са стреляли по безпилотните летателни апарати. Все още не е известно дали те са били свалени. Образувано е криминално разследване и базата продължава да функционира нормално, съобщиха местните власти.

Прокуратурата в Брест заяви, че все още не е открила доказателства за „чуждестранна намеса“. Френските медии съобщават, че подозрителни полети на неизвестни дронове се случват в региона от много години - много преди войната в Украйна.

Разследването на подобни инциденти се е оказало изключително трудно в миналото.