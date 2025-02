ФСБ предотврати опит за убийство на "изповедника на Путин" митрополит Тихон Шевкунов (ВИДЕО)

Федералната служба за сигурност (ФСБ) на Русия съобщи, че е предотвратила опит на украинското военно разузнаване да убие Тихон Шевкунов – митрополит на окупирания от Москва Крим, съобщи „Ал Арабия“.

Шевкунов, който от години е описван в руските медии като „изповедник на Путин“, поддържа публично близки отношения с руския президент от края на 90-те години на миналия век и Кремъл твърди, че двамата мъже се познават добре.

През 2023 г. той е назначен за митрополит на Крим, като става един от висшите служители на Руската православна църква на полуострова, който Русия анексира от Украйна през 2014 г.

В изявление на ФСБ се казва, че е задържала един руснак и един украинец във връзка със заговора и е конфискувала самоделно взривно устройство. Тя заяви, че двамата заподозрени, чието име не съобщава, са признали.

ФСБ заяви, че двамата мъже, които според нея са били вербувани от Украйна с помощта на платформата за изпращане на съобщения Telegram, са подготвяли покушението от средата на 2024 г. и са планирали да убият Шевкунов в Москва.

An attempt on Metropolitan Tikhon, prevented by the Russian Federal Security Service, was prepared by his assistant and a cleric of the Church of the Resurrection of Christ in Sokolniki. This was reported in the FSB of the Russian Federation. https://t.co/cP2Jwtkgiv pic.twitter.com/I9qetgXQRL