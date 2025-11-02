Хандбалистите бият и падат в Сърбия

Мъжкият национален отбор на България по хандбал записа победа и загуба в двете си проверки на сръбска земя, с които беше сложен край на едноседмичния подготвителен лагер на състава преди участието си в предквалифациите за Евро 2028 през януари догодина.

В първата контрола "трикольорите" отстъпиха с 29:31 (19:19) пред третия в местната елитна лига Дубочица 54.

"На фона на подготовката, която направихме, се получи добър мач. В срещата взеха участие всички състезатели, като представянето им беше с променлив успех. Първите изводи са, че желание имаше, но нямаме необходимия синхрон и физическата подготовка не е на необходимото ниво“, коментира за официалния сайт на БФХ старши треньорът на представителната селекция Илиян Василев сподели:

Във втората проверка българите се наложиха с 37:35 (19:23) над състава на Враня 1093 – седми в сръбския елитен шампионат. Играещият помощник-треньор Светлин Димитров беше най-резултатен в срещата. Състезателят на френския Шартр реализира 15 гола. 6 пъти се разписа Димитър Грозев, 4 попадения добави състезаващият се за германския Шалке 04 Росен Колев. С по 3 гола завършиха Валентин Митев от люксембургския Берхем и Тодор Калчев, по два пъти се разписаха Владислав Йоргов и Николай Начев, а по едно попадение добавиха Кирил Савов и Иван Енчев. Останалите момчета в състава бяха вратарите Николай Петров и Стефан Димитров, както и Иво Петков, Петко Петков, Даниел Иванов, Божидар Симеонов и Деян Малчев.

Съперник на България в предквалификацията за Евро 2028 ще бъде отборът на Турция. Ще се изиграят два мача на разменено гостуване, като първият е на 7 януари в Шумен, а реваншът на 11 януари в Турция.