Хапче за отслабване праща бързо в болница

Хапчета за отслабване, рекламирани в социалните мрежи предизвикват опасни странични ефекти и пращат мераклии да свалят бързо килограми в болница. Добавката “СлиМакс” се продава онлайн за 120 лева. Още след изпиване на първите таблетки прави обриви, сърцебиене, а много жени се оплакват и от загуба на равновесие.

Компанията-производиител IronLab няма у нас нито фирмена регистрация, нито пък в БАБХ. Тя не разполага с физически магазини, а поръчките се извършват само чрез формуляр на сайта или в платформата телеграм. В сайтовете пише, че продуктите на IronLab се приготвят в специални лаборатории в три независими локации в Европа - Австрия, Холандия и Белгия. Посочено е, че “СлиМакс” има билков състав и че съдържа и кофеин. Върху опаковките няма разяснение на български.

Нова телевизия излъчи репортаж за опасната добавка, в който бяха интервюирани три потърпевши, които са потърсили лекарска помощ след опит да отслабнат със “СлиМакс”.

“Опитах хранителната добавка, но при мен ефектът беше вкарване в болницата, почти докарване до смърт. Господин в Тик Ток с името irongesh ги рекламираше. Все хубави реклами, хората много отслабват, няма странични ефекти, имаше много коментари на уж доволни клиенти. Беше казано, че добавките нямат странични ефекти, а в рекламата пишеше, че без тренировки, само с тях може да се отслабне”, разказа една жените, потърсили лекарска помощ.

Тя обясни, че пила добавката точно седем дни в дозата, препоръчвана от мъжа, който рекламира и изпраща добавките до клиенти. На осмия ден обаче се събужда с обриви - по врата, по корема, по гърдите, подмишниците и със сухота в устата. Разказва, че непрекъсното є се пиела вода.

От тук нататък в историята има 4 болници, които се опитват да се справят с проблема.

“Отидох в спешна помощ. Биха ми антиалергично лекарство, казаха, че това е много странен обрив, досега не са виждали такова нещо. До вечерта обривът започна да се разпространява по корема, по краката, по ръцете. Сърбежът беше непоносим. Просто място не можех да си намеря. Пари, сърби, щипе. На сутринта станах - вече беше и по лицето. Дойдох в София в частна клиника, те ми изписаха кортикостероидни лекарства. И се прибрах. Но обривът започна да става още по-зле. Вечерта беше по цялото тяло. Наслоени червени огромни петна по цялото тяло. Буквално съединени. Сутринта се събудих към 5. Болеше ме зверски гърлото. Станах, оправих се, отидох при личния лекар. Той ме погледна и каза, че имам обрив и по гърлото и щом това се разпространило по гърлото, може да има фатален край. Препоръча ми да си събирам багажа и да ходя някъде да ме хоспитализират. Моят личен лекар каза, че е от 30 години личен лекар и такова нещо не е виждал до момента. Аз се притесних още когато личният лекар ми каза: Това е, ако не отидеш в болница, идва краят. Край. Умирам. Нямам спомен как съм се качила в колата, тоя момент ми се губи. Не съм подготвена да си тръгна от този свят. Детенцето ми е още е малко и то не разбира. Обадих се на моя мъж и му обясних какво се случва. Не знаех дали ще се върна при него. И преди да ме приемат в отделението казах на майка ми “Не се знае какво ще случи, вие трябва да я гледате и да си помагане един на друг. Аз може да не изляза от тук”.

Жената била приета в токсикологията на Военномедицинската академия.

“И като постъпих... дойде един доктор и ми казва: Ти подготвена ли си психически за това, което те чака? Беше ужас. Лечението тръгна по-трудно, защото и кръвта ми се беше съсирила... и нямаше как да ми вземат кръв. Просто не можеше.”

Кръвта е била силно сгъстена. Престоят в токсикологията е продължил две седмици, а за тези 14 дни били сменени три антибиотика. От болничното легло жената решава да пише на мъжа, от когото е поръчала добавката, за да му разкаже за тежките странични ефекти, които са я сполетели след употребата на продукта.

“Аз му писах. И той ми отвърна да не го занимавам с моите неволи. “Не ме занимавай с неволите си, дебеланке”, но той негативни коментари не иска да слуша и направо блокира хора. След 3-4 дни в отделението постъпи още едно момиче. Тя беше с обриви по ръцете и по краката. Пила е същата хранителна добавка.”

По едно и също време във ВМА, в отделението по токсикология, се оказват три жени, жертва на страничните действия на добавката “СлиМакс”. В Дупница, Бургас и Пловдив също има жени, потърсили лекарска помощ след като пили няколко дни от същите хапчета за отслабване.

“Труд news” потърси мъжът, който рекламира добавката, а той ни препоръча да се обърнем към сайтовете, които я предлагат.

Писахме на три сайта, но от нито един не ни отговориха.

Какво съдържа една таблетка “СлиМакс”

Кофеин (15мг) - стимулира централната нервна система, увеличава енергийните нива и ускорява метаболизма



Синерфин (10мг) - повишава нивата на енергия и издръжливост и да помага за по-доброто представяне по време на физическа активност



Зелен чай (10мг) - екстрактът от зелен чай притежава антиоксидантни и леки противовъзпалителни свойства. Допринася за засилване изгарянето на натрупаните мазнини



Дихидроберберин (5мг) - мощна форма, която се абсорбира лесно от червата и действа като активатор на метаболизма. Този процес подпомага клетъчния метаболизъм, жизненоважните функции и цялостното здраве



Капсаицин (2мг) - съставка, която се извлича от люти чушки и е известна със своите термогенни функции и свойства за защита от рак



Хром пиколинат (2мг) - балансира нивата на кръвна захар, поддържа правилните нива на инсулин и задържа глюкозата в нормални граници



Биоперин (1мг) - Екстракт от черен пипер, който спомага за усвояването на хранителните добавки и храната, която се приема

Забележка: Описанието е свалено от сайта, който предлага добавката

Опасни препарати за отслабване

1. Препарати, съдържащи сибутрамин (sibutramine)



Опасности: повишава кръвното налягане и сърдечната честота, води до аритмии, инфаркт или инсулт.



Забранен: в ЕС и България от 2010 г.



Примери: често се среща в “тайни” добавки, продавани онлайн като “натурални капсули за отслабване” (дори когато не е упоменат на етикета).



2. Препарати с DNP (2,4-динитрофенол)

Изключително опасен химикал, използван първоначално като индустриален пестицид и експлозив.



Опасности: тежка хипертермия (прегряване), увреждане на органи, смърт.

Забранен навсякъде за употреба при хора.



3. Амфетаминоподобни вещества

Присъстват в някои “енергийни” или “бързо топящи мазнини” продукти.



Опасности: зависимост, тревожност, безсъние, сърдечни проблеми, психотични епизоди.



Примери: фенпропорекс, ефедрин (и неговите производни), DMAA (1,3-диметиламиламин).



4. Хормонални препарати (тироксин, хормони на щитовидната жлеза)

Използвани нелегално за ускоряване на метаболизма.



Опасности: тежки сърдечни аритмии, мускулна загуба, хормонални сривове.



5. Диуретици и лаксативи (продукти с драстично слабително или пикочогонно действие)

Дават илюзия за бързо отслабване чрез загуба на вода, не на мазнини.



Опасности: обезводняване, електролитен дисбаланс, увреждане на бъбреците.



6. “Билкови” продукти със скрити синтетични вещества

На етикета често пише “100% натурално”, но съдържат забранени стимуланти.



Опасности: непредсказуеми реакции, високо кръвно, сърдечни проблеми.



Съвет: винаги проверявай добавката в базата на Българската агенция по лекарствата (БАЛ) или в EMA (European Medicines Agency).

Проф. Мария Стаевска, началник Клиника по алергология в Александровска болница:

Може да се стигне до свличане на цялата кожа и до смърт

Подобни тежки алергични реакции не се случват често, но когато се случат са животозастрашаващи. Нашата пациентка, която е на около 40 години, решила да отслабва с продукт от интернет - “СлиМакс”. Той съдържа какво ли не - кофеин, зелен чай, синерфин, дихидроберберин... Почва да го взема и на третия ден получава температура и огромен обрив- малки пъпки пълни с гной. Има сериозни промени и в кръвта на пациентката, чието състояние е много сериозно. Това наложи да бъде приета в реанимация.

Лечението върви добре, следим бъбреци, черен дроб.

Теоретично от такова нещо може да се умре. При подобни състояния смъртността е между 4 и 50%, ако отиде в по-тежки форми. При такива пациенти може да се стигне до свличане на цялата кожа - лекуват ги в клиники по изгаряния и смъртността отива към 80-90%. Слава Богу, подобна тежка форма е доста рядка. Нарича се Синдром на Лайл - токсична епидермална некролиза.

Нашата пациентка не отива натам, в последните дни няма и температура.

Добре е хората да не си въобразяват, че като вземат нещо от интернет с прехвалени съставки, не може да има тежки последствия. Няма разлика в алергологията от натурален произход молекули и от синтетичен. Ние от хомеопатия сме имали доста тежки алергични реакции! Хубаво е да се използват продукти, които са добре проучени. За хранителните добавки няма достатъчно информация, нито някой ги следи!