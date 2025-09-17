Хладно и с жълт код за силен вятър в 17 области

На 17 септември времето ще е по-хладно заради преминаващ през страната студен атмосферен фронт. Облачността ще е по-често значителна.

От северозапад на югоизток на места ще превали, като повече по количество ще са валежите в североизточните и планинските райони, където е възможно и да прегърми. След обяд от северозапад облачността бързо ще се разкъсва и ще намалява.

Вятърът в цялата страна ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще е умерен и временно силен. С него ще започне да нахлува студен въздух, който ще понижи температурите и максималните ще бъдат между 21° и 26°, в крайните югоизточни райони и на места в Горнотракийската низина до 27°-28°, в София - около 21°. Това сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Обявен е жълт код за потенциално опасно време и силен вятър в част от страната. Кодът е в сила за 17 области - Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Търговище, Силистра, Разград, Сливен, Стара Загора, Хасково, Пловдив, Пазарджик и Благоевград.

Над планините облачността ще е значителна и на места ще има валежи от дъжд, в отделни райони, главно в Родопите, придружени с гръмотевици. След обяд от северозапад облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра - около 9°.

По Черноморието преди обяд все още ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност, но около обяд от северозапад облачността ще започне да се увеличава, ще има и валежи от дъжд, отначало по Северното Черноморие, а вечерта и на юг. Вятърът ще е слаб до умерен от юг-югозапад, след обяд ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще е и временно силен.

Максималните температури ще бъдат 24°-26°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

През следващите дни ще бъде слънчево. В четвъртък преди обяд все още по-значителна облачност ще има над източните райони. Вятърът ще запази посоката си от северозапад, но ще отслабне, в петък в много райони ще стихва. Сутрин ще е хладно, минималните температури ще са от 5°-6° на места в котловините до 16°-17° по Черноморието. Максималните температури ще са предимно между 22° и 27°.