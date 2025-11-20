Царево се представи на туристическото изложение в Лайпциг: Рай за семейна почивка и къмпингари

Община Царево се представи на изложение в Лайпциг с красив плаж, чисто море и интересни туристически маршрути в близката Странджа планина

Успешно представяне на туристическата борса в Лайпциг и подготовка за следващите международни форуми

Туристическото изложение Touristik & Caravaning Leipzig, е едно от най-значимите събития в Германия за туризъм, пътешествия и караванинг, провеждащо се ежегодно от 1990 г. насам.

Туристическият акцент на изложението тази година беше партньорството с Grand Tour de Catalunya, което привлече огромен интерес от посетители, туроператори и професионалисти в сектора.



В зала 4, редом до представителства на Египет, България, Кипър, Словения, Чехия, Полша, Грузия и за първи път – Турция, Царево представи своя богат туристически потенциал и уникална идентичност на международната публика.

Гостите на изложението проявиха силен интерес към морските ваканции, активния туризъм, природните богатства и фестивалните традиции на Южното Черноморие, както и към възможностите за къмпинг, еко маршрути, семейни почивки и автентична местна кухня.

Представени бяха множество ценни препоръки и специални идеи за маршрути и преживявания, които превръщат Царево в предпочитана дестинация за различни типове туристи — от авантюристи и любители на природата до семейства и пътешественици, търсещи спокойствие и комфорт.