ЦСКА се върна към годините на слава – три победи за седмица

ЦСКА се върна в годините на слава, когато три победи за седмица бяха рутина. Сега „червените“ доста се потрудиха за 3:1 над Монтана, а преди това спечелиха с 2:1 над Севлиево и 5:1 над Берое. Серия от четири успеха безспорно дадоха капката самочувствие, което беше нужно на ЦСКА предвид кошмарните резултати в последните два сезона.

В първите 15 минути срещу Монтана най-успелият ни тим игра като себе си. Буквално всяко докосване на топката носеше голова опасност. Но след като Жордао вкара красиво с удар извън наказателното поле, последва станалият традиционен спад. Две дузпи на Леандро Годой гарантираха победата седмица преди вечното дерби.

„Да не забравяме, че само преди месец бяхме в позиция, при която една загуба ни пращаше на последното място – каза Христо Янев, треньорът на ЦСКА. - Не е важно как постигаме победите, а да продължаваме да го правим.“

Като футболист Янев се гордее с пет поредни гола във вечното дерби срещу Левски. Сега за първи път ще води ЦСКА като треньор в най-големия мач на България. „Левски е в много добра форма – коментира Янев. - „Сините“ показват много динамичен футбол и имат добър треньор, който вкарва своите идеи. Отборът се бори да стане шампион. Не можем да изхождаме от позициите във временното класиране.“