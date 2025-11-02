„Ще доведе до вечен мир“: Тръмп направи интригуващо изявление след среща със Си Дзинпин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че срещата му с китайския лидер Си Дзинпин е била „чудесна и за двете страни“ и в крайна сметка „ще доведе до траен мир“.

Както се съобщава, Тръмп е писал за това в собствената си социална мрежа Truth Social.

„Срещата ми на Г-2 с президента на Китай Си Дзинпин беше отлична и за двете ни страни. Тази среща ще доведе до траен мир и успех. Нека Бог благослови както Китай, така и Съединените щати“, написа Тръмп.

Прави впечатление, че президентът на САЩ отново използва обозначението „G2“ за преговорите си с Китай. G2 е неофициално обозначение за възможен вариант за тясно сътрудничество между САЩ и Китай, всъщност дуумвират, предложен за първи път от американски икономисти още през 2005 г.

Г-2 беше подкрепена от известния американски политик и политолог Збигнев Бжежински, а администрацията на 44-ия президент на САЩ Барак Обама, демократ, се опита да приложи тази концепция. Поради противопоставянето на китайските партийни елити, които не искаха да споделят бъдещия контрол над света с никого другиго, идеята остана „на хартия“.

Трябва да се отбележи, че в нощта на 29 срещу 30 октомври (киевско време) президентът на САЩ Тръмп и Си Дзинпин се срещнаха в Пусан, Южна Корея. Те обявиха „консенсус“ и се съгласиха да продължат диалога за разрешаване на войната в Украйна.

Интересното е, че това беше първата среща на Тръмп и Си Дзинпин лично от 2019 г. Последната им среща се проведе по време на първия мандат на Тръмп в Белия дом. Срещата между двамата лидери продължи приблизително 1 час и 40 минути.

Доналд Тръмп веднага нарече срещата „невероятна“ и ѝ даде оценка „12“ по 10-степенна скала