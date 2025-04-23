Ясни са реферите на първите мачове от плейофите

Вече е ясно кои ще са реферите в мачовете от първия кръг в плейофите във футболното ни първенство.

Срещите от първата четворка са поверени на Волен Чинков, който ще свири домакинския двубой на Левски срещу Арда, на Георги Кабаков, който ще е главен рефер на Лудогорец – Черно море, и на Георги Железов, който поема гостуването на ЦСКА на Спартак (Варна) от втората четворка.

EFBET ЛИГА, 31 КРЪГ

25 април 2025 г. (петък), 17:30 ч.

Славия - Хебър

Съдия: Васил Петров Минев

Асистенти: Красимир Атанасов Атанасов и: Станислав Лазаров Станев

4-ти: Кристина Георгиева Георгиева

ВАР: Мартин Живков Великов

АВАР: Кристиян Младенов Тодоров

Съдийски наблюдател: Ичко Лозев Лозев

25 април 2025 г. (петък), 20:00 ч.

Локомотив (София) - Крумовград

Съдия: Георги Милков Гинчев

Асистенти: Георги Йорданов Дойнов и: Мартин Тодоров Мачев

4-ти: Михаел Петков Павлов

ВАР: Радослав Петров Гидженов

АВАР: Кристиян Николов Колев

Съдийски наблюдател: Никола Петров Джугански

26 април 2025 г. (събота), 17:30 ч.

Спартак (Варна) - ЦСКА

Съдия: Валентин Станчев Железов

Асистенти: Станимир Илков Илков и: Васил Стоянов Шавов

4-ти: Геро Георгиев Писков

ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Християна Красимирова Гутева

Съдийски наблюдател: Атанас Петров Бозев

26 април 2025 г. (събота), 20:00 ч.

Левски - Арда

Съдия: Волен Валентинов Чинков

Асистенти: Мартин Емилов Венев и: Костадин Димитров Тановчев

4-ти: Стоян Панталеев Арсов

ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Иво Венциславов Андреев

Съдийски наблюдател: Радан Василев Мирянов

27 април 2025 г. (неделя), 15:15 ч.

Ботев (Пловдив) - Берое

Съдия: Мариян Георгиев Гребенчарски

Асистенти: Иво Николаев Колев и: Станимир Емилов Трифонов

4-ти: Станимир Лозанов Тренчев

ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Красен Иванов Георгиев

Съдийски наблюдател: Станислав Георгиев Тодоров

27 април 2025 г. (неделя), 20:45 ч.

Лудогорец - Черно море

Съдия: Георги Николов Кабаков

Асистенти: Мартин Веселинов Маргаритов и: Светослав Колев Енчев

4-ти: Мартин Иванов Марков

ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Стоян Панталеев Арсов

Съдийски наблюдател: Ахмед Яшар Ахмед

28 април 2025 г. (понеделник), 17:30 ч.

Септември – Локомотив (Пловдив)

Съдия: Любослав Бисеров Любомиров

Асистенти: Тодор Василев Вуков и: Светослав Станимиров Стойчев

4-ти: Християна Красимирова Гутева

ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Красен Иванов Георгиев

Съдийски наблюдател: Николай Йорданов Колев

28 април 2025 г. (понеделник), 20:00 ч.

ЦСКА 1948 - Ботев (Враца)

Съдия: Никола Антонов Попов

Асистенти: Георги Пламенов Тодоров и: Радослав Георгинов Вутов

4-ти: Георги Димитров Давидов

ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Владимир Вълков Вълков

Съдийски наблюдател: Камен Михайлов Алексиев