Ясни са реферите на първите мачове от плейофите

Вече е ясно кои ще са реферите в мачовете от първия кръг в плейофите във футболното ни първенство.
Срещите от първата четворка са поверени на Волен Чинков, който ще свири домакинския двубой на Левски срещу Арда, на Георги Кабаков, който ще е главен рефер на Лудогорец – Черно море, и на Георги Железов, който поема гостуването на ЦСКА на Спартак (Варна) от втората четворка.
EFBET ЛИГА, 31 КРЪГ
25 април 2025 г. (петък), 17:30 ч.
Славия - Хебър
Съдия: Васил Петров Минев
Асистенти: Красимир Атанасов Атанасов и: Станислав Лазаров Станев
4-ти: Кристина Георгиева Георгиева
ВАР: Мартин Живков Великов
АВАР: Кристиян Младенов Тодоров
Съдийски наблюдател: Ичко Лозев Лозев
25 април 2025 г. (петък), 20:00 ч.
Локомотив (София) - Крумовград
Съдия: Георги Милков Гинчев
Асистенти: Георги Йорданов Дойнов и: Мартин Тодоров Мачев
4-ти: Михаел Петков Павлов
ВАР: Радослав Петров Гидженов
АВАР: Кристиян Николов Колев
Съдийски наблюдател: Никола Петров Джугански
26 април 2025 г. (събота), 17:30 ч.
Спартак (Варна) - ЦСКА
Съдия: Валентин Станчев Железов
Асистенти: Станимир Илков Илков и: Васил Стоянов Шавов
4-ти: Геро Георгиев Писков
ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Християна Красимирова Гутева
Съдийски наблюдател: Атанас Петров Бозев
26 април 2025 г. (събота), 20:00 ч.
Левски - Арда
Съдия: Волен Валентинов Чинков
Асистенти: Мартин Емилов Венев и: Костадин Димитров Тановчев
4-ти: Стоян Панталеев Арсов
ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Иво Венциславов Андреев
Съдийски наблюдател: Радан Василев Мирянов
27 април 2025 г. (неделя), 15:15 ч.
Ботев (Пловдив) - Берое
Съдия: Мариян Георгиев Гребенчарски
Асистенти: Иво Николаев Колев и: Станимир Емилов Трифонов
4-ти: Станимир Лозанов Тренчев
ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Красен Иванов Георгиев
Съдийски наблюдател: Станислав Георгиев Тодоров
27 април 2025 г. (неделя), 20:45 ч.
Лудогорец - Черно море
Съдия: Георги Николов Кабаков
Асистенти: Мартин Веселинов Маргаритов и: Светослав Колев Енчев
4-ти: Мартин Иванов Марков
ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Стоян Панталеев Арсов
Съдийски наблюдател: Ахмед Яшар Ахмед
28 април 2025 г. (понеделник), 17:30 ч.
Септември – Локомотив (Пловдив)
Съдия: Любослав Бисеров Любомиров
Асистенти: Тодор Василев Вуков и: Светослав Станимиров Стойчев
4-ти: Християна Красимирова Гутева
ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Красен Иванов Георгиев
Съдийски наблюдател: Николай Йорданов Колев
28 април 2025 г. (понеделник), 20:00 ч.
ЦСКА 1948 - Ботев (Враца)
Съдия: Никола Антонов Попов
Асистенти: Георги Пламенов Тодоров и: Радослав Георгинов Вутов
4-ти: Георги Димитров Давидов
ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Владимир Вълков Вълков
Съдийски наблюдател: Камен Михайлов Алексиев