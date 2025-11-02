100 години в злато и бродерии

Phantom излиза в колекционерска серия по случай вековния си юбилей

Не кола, а творение на изкуството

Rolls-Royce разказва историята си в интериора

Без него редица държавни лидери, монарси, шейхове и богаташи не отиват никъде. От десетилетия насам Rolls-Royce Phantom е “задължителният” автомобил за хората с най-високия социален статут. Ето че този легендарен модел навършва 100 години. По случай вековния му юбилей излиза специална лимитирана серия Centenary Private Collection от само 25 автомобила за 25 много специални и много богати клиенти.

Вероятно “автомобил” не е точната дума, защото става дума за произведения на изкуството. Всеки екземпляр е създаден с изобретателност, фантазия и стремеж към съвършенство от страна на творците в ателиетата на Rolls-Royce. Работата от белия лист до стъпването на асфалта е продължила три години, през които майсторите са посветили на своите произведения повече от 40 000 часа ръчен труд.

Отвън лимузината изглежда така, сякаш е излязла директно от черно-бял филм, в който Кари Грант вози Одри Хепбърн по окъпан в светлини булевард. Долната част на каросерията е в цвят, описан от Rolls-Royce като “арктическо бяло”, докато от прозорците нагоре всичко е черно с покритие “кристал от Шампан”. Това не е боя, а течен метал - ефект, постигнат чрез добавяне на преливащи частици от натрошено стъкло към лака, придаващи на повърхността дълбочина, която се променя в зависимост от светлината.

Монументалната радиаторна решетка носи върху себе си фигурката Spirit of Ecstasy, изработена от 18-каратово злато, след което е покрита с 24-каратов слой за перфектен блясък и защита. Всеки от 25-те автомобила от специалната серия има свой собствен юбилеен знак, официално сертифициран от британските власти, тъй като Rolls-Royce е включил емблемата си в регистъра на благородните метали.

Всичко в автомобила се придържа към “златния” принцип - нищо не е излишно. Емблемите Rolls-Royce са от бял емайл и 24-каратово злато. Колелата имат по 25 фини бели линии - по една за всеки произведен екземпляр от серията.

Интериорът изглежда като луксозна библиотека от махагон, коприна и история. Всяка повърхност разказва някакъв епизод от 100-годишната летопис на модела. Седалките отзад представляват “гоблен” от 45 отделни панела с изображения от 160 000 шева на седем легендарни собственици на Phantom и ключови моменти от вековната история.

Не по-малко драматични са и предните седалки с ръчно изрязани с лазер мотиви, изобразяващи сцени от историята на марката - от кодовото име Заекът Роджър”(под което е създаден Phantom) до Чайка (прякорът на първия прототип от 1923 г.)

Артистичният блясък продължава и по вратите - тъмното черно дърво е гравирано и подсилено с 3D инкрустационни техники, 3D мастило и позлатяване. Всеки път и всяка карта символизира вековното пътуване на Phantom. “Пътищата” на тези миниатюри са покрити с 24-каратово злато. На тавана се разгръща нова сцена с 440 000 шева, които изобразяват не само звездно небе, но и изглед от градината на Хенри Ройс в Уест Уитеринг с дървета, пчели и птици, всички преплетени в тиха почит към основателя на марката.

Артистичната лудост продължава по вратите. Тъмното черно дърво е гравирано и подсилено с 3D инкрустация, 3D мастило и позлатяване. Всяка пътека, всяка карта, всяко листо на дървото символизира пътуването, което Phantom е изминал в продължение на 100 години. Гравираните карти изобразяват Лазурния бряг, Уест Уитеринг - лятната къща на Хенри Ройс и дори 4500-километровото пътуване на първия Фантом от ерата на Гудууд през Австралия.

Очакваната цена е 2,5 милиона евро

Задвижващата система на автомобилите от лимитираната серия Centenary Private Collection е същата като на настоящия модел от осмото поколение Rolls-Royce Phantom. Под огромния преден капак работи тихо 6,75-литров битурбо двигател V12, свързан с 8-степенна автоматична трансмисия. Той генерира мощност в размер на 570 конски сили и 900 Нм въртящ момент. Ресурсът е предостатъчен за развиване на максимална скорост от 250 км/ч и ускорение от 0 до 100 км/ч за 5,2 секунди.

И макар динамиката на тежката лимузина действително да е впечатляваща, тя остава на заден план в такъв колекционерски автомобил, който изпъква с изключителната си индивидуалност и ръчна изработка. Редките материали, благородните метали, бродираните тъкани, гравюри и дървени инкрустации означават, че цената ще скочи до Космоса, за което допринася и ограниченото производство. От Rolls-Royce не са обявили колко ще струва юбилейният модел, но предварителните оценки сочат около 2,5 милиона евро. Както може да се очаква, всички 25 екземпляра са предварително продадени на богати ценители, за които е по-важно да добавят това произведение на изкуство в колекцията си, отколкото размера на сумата.