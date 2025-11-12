276 сигнала, свързани с онлайн сексуална експлоатация на тийнейджъри

Задържани са 27 мъже

Киберполицаите на ГДБОП са установили самоличността на 113 деца с рисково поведение в интернет мрежата от началото на годината. “Интернет предалга безкрайни възможности. Но крие и сериозни рискове. Много младежи споделят лична информация, снимки или видеа, без да се замислят. Близо 74 000 материали с детска сексуална експлоатация са премахнати от началото на годината от експертите на ГДБОП. Сред тях има и малолетни лица, които под външно влияние или без знанието на родителите си създават собствени материали с провокативно съдържание в социалните мрежи”, предупредиха вчера антимафиотите.

С цел превенция, на децата и на родителите им са обяснени опасните ситуации, в които могат да попаднат, използвайки интернет без надзор. За сравнение - файловете изображения и видеоматериали с противоправно съдържание през изминалата 2024 г. са над 100 000.

Отчетено е, че сред заплахите за подрастващите в онлайн пространството, на които децата лесно стават жертва, са: кибертормоз; емоционално и психологическо влияние; различни видове киберпрестъпления; кражба на лични данни и идентичност; нарушаване на личната неприкосновеност; възможност за злоупотреба със снимкови и видеоматериали; потенциален контакт със злонамерени лица.

От ГДБОП отправиха препоръки към родителите: да активират родителския контрол на всички устройства с достъп до интернет, да ограничат времето за използване на мрежата, да наблюдават онлайн активностите на децата си, да провеждат разговори за безопасността онлайн и рисковете, свързани с поведението им.

Отделно 276 сигнала, свързани с онлайн сексуална експлоатация на деца, са получени от граждани, държавни институции и международни партньори в сектор “Престъпления срещу деца в интернет” към Дирекция “Киберпрестъпност” на ГДБОП от началото на 2025 г.

Чрез международните канали са обменени над 8000 доклада с информация за интернет потребители на подобни материали. Сред тях са включително малолетни лица, които с външно влияние или без знанието на родителите си създават и разпространяват в социалните мрежи собствени материали с провокативно съдържание.

През тази година са проведени 33 специализирани полицейски операции по пресичане и документиране на престъпна дейност на интернет потребители по отношение на съхраняване и ползване на материали, съдържащи сексуално насилие с деца.

Задържани са 27 мъже съгласно Закона за МВР, както и трима чужди граждани.

Поискана и предоставена е информация към партньорски международни служби за 65 граждани на различни държави с осъдителни присъди, които са посещавали или пребивавали на територията на страната ни.

От Дирекция “Киберпрестъпност” заявиха, че продължават активната си превантивна дейност чрез лекции в училища и участие в Националната превантивна програма на МВР “Предпазване на младите хора от престъпления”, с цел изграждане на дигитална култура и сигурно онлайн поведение сред подрастващите.