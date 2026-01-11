130 снегорина са в готовност в София

130 снегорина остават в готовност за работа в Столична община през днешния ден. Това каза директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков. През нощта в готовност да почистват урбанизираната територия в Столичната община, двата пътя в природен парк „Витоша“, както и Южната дъга на Околовръстния път са били 166 снегорина. Първата обработка през нощта е започнала от районите, чиито квартали се намират във високите части на града – „Витоша, „Банкя“, „Овча купел“ и „Панчарево“. Със соли против заледяване са обработени улиците, по които се движи масовият градски транспорт, а във „Витоша“ и „Панчарево“ са извършени обработки и по улици с обществена значимост и проблемни участъци от вътрешно-кварталните улици.

„В момента на терен са 61 снегорина, които работят в райони, където снеговалежът продължава. Ситуацията на Витоша е добра. Отворени за движение са и двата пътя „Бояна- Златни мостове“ и „Драгалевци- Алеко“, допълни Неделков.

Напомняме, че всеки уикенд пътищата в природния парк се затварят за автомобили от 10.00 до 15.00 часа. Гражданите, които искат да се качат в планината могат да използват градския транспорт.

Екипите на столичният инспекторат ще следят обстановката и при необходимост ще бъдат възлагани обработки.

След първия снеговалеж са наложени 46 глоби на търговски обекти, които не са почистили прилежащите към сградите тротоари.