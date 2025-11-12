19,5 млн. лв. за зарядни станции за коли на ток

Процедурата за кандидатстване ще бъде отворена през януари, обяви вицепремиерът Гроздан Караджов

Общата сума е 42,4 млн. лв.

По първата процедура са подадени 11 проектни предложения

Втора процедура за изграждане на електрически зарядни станции на стойност 19,5 млн. лв. ще бъде обявена през януари 2026 г. По първата процедура, на стойност 10 млн. лв., бяха подадени 11 проектни предложения, които са в процес на оценка. Така с общия пакет от близо 30 млн. лв. ще бъдат положени основите на национална мрежа от бързи зарядни станции. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов при откриването на осмото заседание на Комитета за наблюдение на Програма “Транспортна свързаност” 2021-2027, което се проведе в Пловдив.

Общо 42,4 млн. лв. са предвидени за зарядни центрове за електрически превозни средства. По първата процедура максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за индивидуален проект е до 500 хил. лв. Микро- и малките предприятия ще получат най-голяма подкрепа - до 65% от допустимите разходи за изпълнение на проекта.

Вицепремиерът отбеляза още, че през последната година Министерството на транспорта и съобщенията е постигнало сериозен напредък в изпълнението на програмата, въпреки забавянията от предходните години. “Почти 3 млрд. лв. са договорените средства, разплатените са над 658 млн. лв., а през последните шест месеца са сключени нови договори за над 1,25 млрд. лв.”, подчерта Караджов.

Сред основните пътни проекти с отчетлив напредък той посочи автомагистрала “Русе - Велико Търново”, по която вече има разплащания от почти 176 млн. лв., и автомагистрала “Европа”, по която е извършено финално плащане от 85 млн. лв.

“В железопътния сектор приоритет остава завършването на жп линиите “Пловдив-Бургас”, “Волуяк-Драгоман” и “Елин Пелин-Костенец” - ключови за националната и европейската свързаност”, заяви още министърът. Той допълни, че Тунел 2 в участъка “Елин Пелин-Костенец” е едно от най-големите инженерни предизвикателства в страната и се следи ежедневно с повишени мерки за контрол.

Вицепремиерът обърна внимание и на интермодалния транспорт, като съобщи, че в момента са в процес на одобрение проекти за интермодални терминали в Русе, София, Горна Оряховица и Видин. “45% от всички средства по програмата са насочени към Северна България - това представлява целенасочена политика за сближаване и намаляване на регионалните различия”, подчерта Караджов.