30-годишен брак се разпадна заради една незатворена на време телефонна слушалка

Португалският футболен треньор Артур Жорже, който в момента ръководи катарския Ал Райян, се озова в центъра на голям скандал, след като съпругата му Мария Марчес сложи край на тридесетгодишния им брак. Според бразилския портал Extra, причината за раздялата е изневяра.

Според съобщенията Мария е разкрила аферата, след като Артур не е успял да приключи правилно телефонен разговор, оставяйки линията отворена. В този момент тя подслушва разговора на тогавашния си все още законен съпруг с Хана Сантос - бивша телевизионна репортерка на Ботафого и внучка на легендата на клуба, Нилтън Сантос.

Връзката между Жорже и Хана започва, докато португалският експерт работеше в Бразилия като треньор на Ботафого. Тя пеодължава и докато той е мениджър на португалския Брага, преди да дойде в Катар.

В края на краищата, сега бившата му съпруга Мария Марчес остави силно послание срещу прелюбодеянието му:

- Измамата няма нищо общо с това, което сте направили или не сте направили, нито с външния ви вид, любовта или усилията ви. Измамата показва характера на този, който избира да мами, лъже и да проявява неуважение. Не се обвинявайте за грешките на другите хора. Тези, които изневеряват, не го правят заради липса на любов у вас, а заради липса на ценност у себе си - каза тя.

Скандалът предизвика бурни реакции в португалската и бразилската общественост и предстои да видим как тази афера ще се отрази на професионалната репутация на опитния треньор.

