64-годишен пострада тежко при катастрофа на пътя София-Варна

Мъж на 64 години е в тежко състояние след катастрофа по пътя София-Варна в района на Добри дял, съобщиха от пресцентъра на областната полиция във Велико Търново. Произшествието е станало днес около 10:00 часа в района на разклона за село Добри дял. Мъжът е откаран в тежко състояние във великотърновската болница.

Други пострадали няма. Движението в района на катастрофата не е затруднено. На местопроизшествието се извърша оглед.

Движението в Прохода на Републиката вчера беше затворено временно за движение заради катастрофа с румънски тежкотоварен автомобил.