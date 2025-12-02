9 ранени при катастрофа между бус и кола край Чепинци (ВИДЕО)

Автор: Труд онлайн
България
Снимка: Фейсбук/Катастрофи в София/Kristian Malinov

Нова тежка катастрофа е станала на изхода за Чепинци на Северната тангента в София. Бус и кола са се ударили на същото място, където рано сутринта при друг удар загина полицай. Това  съобщи говорителят на столичната Спешна помощ Катя Сунгарска пред NOVA.

5 жени са хоспитализирани в "Пирогов". "Те са с наранявания в областта на главата", подчерта Сунгарска. 

Прегледан е водачът на буса и още 3 жени, уточниха по-късно от Спешна помощ. На тях им е оказана медицинска помощ на място, тъй като не се нуждаели от хоспитализация.

