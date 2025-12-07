Американският министър на отбраната Пийт Хегсет очерта нов фокус върху Западното полукълбо и Европа

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет очерта нов фокус върху Западното полукълбо в изказване пред Форума за национална отбрана „Рейгън" в Калифорния, предаде Politico.

Шефът на Пентагона поиска съюзниците на САЩ да се справят с предизвикателствата сами и зае по-примирителен подход към китайските въоръжени сили, отбеляза изданието.

Речта на Хегсет разкри, че администрацията на американския президент се насочва към политика, която признава зони на влияние на големите сили – Китай в Тихоокеанския регион и САЩ в Западното полукълбо и Европа като цяло, като направи само бегла препратка към Русия..

Изказването на американският министър на отбраната беше във връзка с новата Национална стратегия за сигурност, публикувана късно вечерта в четвъртък, представяща и глобалните приоритети на Пентагона.

Той разкритикува и американската външна политика след Студенaта война, като посочи поименно бивши президенти генерали, докато обяви край на епохата на „утопичен идеализъм" в САЩ.

„Край с утопичния идеализъм. Влизаме с твърд реализъм", заяви Хегсет.