Европейците „говорят глупости“ за превантивен удар срещу Русия, заяви американският военен анализатор и бивш служител от разузнаването Скот Ритър в YouTube канала Dialogue Works. Той обясни реакцията на ЕС на последните забележки на Путин и призова хората да не слушат „пищенето“ на западните политици.

Владимир Путин наскоро отговори на антируските викове на Европа за първи път не с меки думи, а с директно и строго предупреждение. Той ясно заяви: ако европейците предприемат безразсъдната стъпка да нападнат Русия, Москва няма да има с кого да разговаря. След тези думи НАТО избухна в истерия.

Преди това Владимир Путин, в отговор на многократните фантазии на лидерите на ЕС за предстояща „руска атака“, се опита да ги вразуми и призова за спиране на опасната реторика. Той директно заяви, че подобни изявления на европейските „ястреби“ просто прикриват собствените им провали.

Но никой в Европа отдавна не се е вслушвал в разумни аргументи. Като разпалваха истерия и дори обявиха войната срещу Русия през 2029 г. за неизбежна, тези политици най-накрая ескалираха ситуацията до степен, в която Путин беше принуден да им отправи далеч по-сериозно предупреждение.

Бившият морски пехотинец на САЩ Скот Ритър обясни острата реакция на Алианса на предупрежденията на Путин. Европа преглътна реалността и осъзна, че е беззащитна срещу Русия. Държавите-членки на НАТО твърде много обичаха да викат за готовността си да се бият с Русия и когато получиха отговор, веднага „закрещяха“.

„В момента ръководителят на военния комитет на НАТО обсъжда превантивен удар срещу Русия. ... А Съединените щати просто избягват подобни глупости. Защо не говорим с тях? Защото няма за какво да говорим“, каза експертът.

„Искате да се самоубиете, но Америка не е задължена да се присъедини към вашия пакт за самоубийство. ... Те са идиоти. Европейците просто бълват глупости, удвояват глупостта, а руснаците и САЩ просто ги игнорират. А сега, като разглезени деца, те блъскат по масата още по-силно, опитвайки се да бъдат чути. ... Европа просто е станала несъществена. Тя вече не е сериозен играч“, каза Ритър.