Джакпотите пак устояха, над 3,5 милиона лева в 6 от 49 в четвъртък

След днешния 2-ри тираж на Български спортен тотализатор отново всички джакпоти оцеляха след като никой не уцели печелившите числа в игрите, съобщиха от БСТ.

Джакпотът в играта 6/49 в четвъртък ще бъде 3 560 000 лева, в 6/42 – 190 000 лева, а в ТОТО 2 – Зодиак – 2 210 000 лева.

Днес щастливата комбинация в играта 6/49 беше 8, 14, 22, 24, 26, 33.

Числата на късмета, изтеглени тази вечер в 6/42 бяха 5, 14, 15, 22, 23, 34.

Изтеглените числа за първо теглене в играта 5/35 са 14, 18, 25, 27, 29, а във второ теглене на същата игра – 4, 7, 25, 27, 32. В първо и второ теглене има по една печалба от 27 848 лева.

Изтеглените числа в ТОТО 2-ЗОДИАК (5/50 + 1/12) бяха 4, 23, 28, 43, 44, а късметлийската зодия беше 11.

В играта Тото Джокер позициите бяха 3, 1, 6, а цифрите бяха в последователност 9, 6, 1.

В днешния тираж голямата награда в играта „Втори ТОТО шанс“ – 25 000 лева, отиде при участник от София.