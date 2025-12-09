Асен Василев: Бюджетът за НЗОК е абсолютно скандален

Бюджетът за НЗОК е абсолютно скандален, тъй като там са извадени средствата за медицинските работници. Това заяви пред журналисти в Народното събрани председателят на “Продължаваме Промяната” Асен Василев.

"Уж щяло да има програма от 30 милиона за младите лекари, но останалите 200 милиона ги няма”, продължи депутатът.

По думите му в бюджета има вдигане на данъци, по-малко инвестиции в култура, образование, спорт, наука.

"Философията на бюджета, който ни се предлага е абсолютно същата като философията на бюджета, който беше оттеглен", каза още Василев.

"Това правителство показа, че не може да управлява, ако имат грам акъл ще си подадат оставката още днес", продължи бившият финансов министър.