Бъдещето на надводната война: Новият полупотопяем безпилотен ракетоносец на Китай разкрива тайната си

Първите изображения на новия китайски полупотопяем безпилотен тримаран, носещ ракети, се появиха в местните социални медии, показвайки изглед отстрани на плавателния съд във водата в корабостроителницата Хуанпу в Гуанджоу, пише военното издание Military Watch.

Програмата за военния кораб се разработва с особено висока степен на секретност, като предишни изображения показват голяма част от конструкцията му, скрита под брезент. От видимото от проекта изглежда, че е бил предназначен да бъде способен на високи скорости, с възможност за потапяне, за да обърква радарното проследяване и да избягва ракетни атаки. Отдавна се очаква Военноморските сили на Китайската народноосвободителна армия да използват по-широко безпилотни ракетни бойни кораби, за да осигурят подкрепа на бързоразвиващия се флот от разрушители, който все повече води в света по своите възможности.

Ползата от безпилотните ракетни кораби беше подчертана през февруари, когато симулиран бой, организиран от Китайския център за корабно развитие и проектиране (CSDDC) и Университета за наука и технологии Хуаджун, демонстрира как подкрепата само от два такива кораба може да позволи на един-единствен разрушител клас Type 055 да победи осем разрушителя клас Arleigh Burke на американските военноморски сили в бой. В бойния бой голям брой дронове и безпилотни лодки бяха изстреляни от безпилотните кораби и управлявани от командващия разрушител Type 055, като безпилотните кораби образуваха нискобюджетна „мрежа за убиване“ редом с разрушителя.

Публикуването на резултатите последва публикуването на статия за полезността на такива кораби на 13 януари от експерта по изкуствен интелект професор Ю Минхуей, който ръководеше екипа по проекта, работил по симулацията, в Китайския журнал за корабни изследвания.