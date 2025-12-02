България подписа стратегически договор за нови ядрени мощности

Канадски консорциум ще строи 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“

България подписа стратегически договор с канадски консорциум за изграждането на 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“, съобщиха от Министерството на енергетиката. Проектът ще използва световно признатата технология AP1000, известна със своята безопасност, ефективност и гъвкавост.

Министър Жечо Станков определи договора като ключова стъпка за реализацията на новите мощности и подчерта възможността български компании да участват в строителството и инженерните дейности, като се очаква поне 30% от работата да бъде извършена от български специалисти.

Консорциумът обединява три водещи канадски компании – Laurentis Energy Partners, BWXT Canada Ltd. и Canadian Nuclear Partners S.A., които ще подпомагат „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ при проектирането, закупуването, изграждането и пускането на блоковете в експлоатация.

Министърът на енергетиката на канадската провинция Онтарио Стивън Лече отбеляза, че договорът укрепва глобалното лидерство на Канада в ядрената енергия и ще подкрепи доставката на надеждна и достъпна електроенергия за България.

Проектът се очаква да се реализира в рамките на бюджета и международните и национални регулаторни стандарти, като стратегическото партньорство между България и Канада ще създаде добавена стойност за икономиките на двете държави.