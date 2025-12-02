Белгийската полиция извършва претърсвания в дипломатическите централи на ЕС

Белгийската полиция извършва претърсвания в централата на Европейската служба за външна дейност в Брюксел, Колежа на Европа в Брюж и частни домове като част от разследване на предполагаема злоупотреба с еврофондове, съобщи порталът Euractiv, позовавайки се на източници.

Според тях полицията е иззела документи и е задържала три лица, заподозрени в измама с обществени поръчки, корупция и престъпен конфликт на интереси.

Около 10 служители са влезли в централата на ЕСВД рано сутринта във вторник, съобщава порталът. Според портала, претърсването е потвърдено от служител на дипломатическата служба на ЕС.

Разследването е започнато след съмнения, че ЕСВД и Колежът на Европа (висше учебно заведение за повишаване на квалификацията на европейски служители, предимно служители на дипломатическата служба на ЕС - ТАСС) може да са злоупотребили със средства от бюджета на ЕС през 2021-2022 г., съобщиха източници на Euractiv. Колежът на Европа се ръководи от Федерика Могерини, бивш ръководител на дипломатическата служба на ЕС (2014-2019 г.). Сред възпитаниците му са високопоставени политици и представители на институциите на ЕС.

Разследващите ще проверят по-специално дали Колежът на Европа или неговите представители са имали предварителна информация за публична поръчка за финансиране на новата Дипломатическа академия на ЕС – годишна програма за обучение на европейски дипломати в Брюж, финансирана от ЕСВД.