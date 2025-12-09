Богомил Манов, член на Фискалния съвет: Вдигат данъци или осигуровки

Синдикатите подкрепят парите за заплати

Бюджетната комисия към парламента прие на първо четене проекта на бюджет за 2026 г.

Допуснати са грешки в осигурителната система на България, заяви Богомил Манов, член на Фискалния съвет, по време на заседание на бюджетната комисия към парламента, на което депутатите приеха на първо четене проекта на бюджет за 2026 г. По думите му, разходите за пенсии се увеличават по-бързо от нарастването на приходите от осигурителни вноски, което рано или късно може да доведе до увеличаване на данъци или осигуровки.

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се хора от 1 януари 2026 г. ще стане 620,20 евро, колкото ще бъде и минималната заплата. Максималният осигурителен доход от 1 януари ще бъдае 2300 евро, което представлява леко понижение спрямо изтегления законопроект за 2026 г. С проекта на бюджет се запазва минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица - 9,21 евро, както и максималният дневен размер - 54,78 евро.

Общият размер на приходите и трансфери по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. възлиза на 15,26 млрд. евро, като от тях трансферът от централния бюджет е в размер на 6,832 млрд. евро.

Мария Минчева, зам.-председател на БСК, коментира, че отменянето на увеличението на осигуровките от януари 2026 г. е добро решение, а плановете това да се случи през 2027-2028 г. трябва да лежат на дългосрочна визия с хоризонт от порядъка на 30 години напред. Ася Гонева от КНСБ заяви, че синдикалната организация подкрепя бюджета, подчертавайки, че в него е заложено увеличение на разходите за заплати в бюджетната сфера с 10% вместо с 5 на сто, както беше в първоначалния проект на бюджета.