Борисов: Една от силите на ГЕРБ е, че никога не е делила кметовете (ВИДЕО)

Силата не само на ГЕРБ, но и на другите партии, са кметовете. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той участва в Националната академия на младежките структури на партията, която се провежда в Разлог.

"Силата не само на ГЕРБ, но и на другите партии, са кметовете. Те са до хората долу и могат всеки един проблем да решат", каза Борисов.

Една от силите на ГЕРБ е, че никога не е делила кметовете и те са достатъчно ясни и честни в отговора си. Един месец се караме, когато са изборите, след това никога не сме ги делили, а сме били приятели и партньори", отбеляза още той.

Какво би станало ако разклатим правителството - мигновен хаос. Цените ще отидат в небесата, защото няма да има контрол. Пълно компрометиране на еврозоната. Тогава излиза новия блок - ПП-ДБ, "Възраждане", "Величие", МЕЧ, Илияна Йотова - те показаха новата коалиция. Само че са свенливи, допълни още Борисов.

"Дойдоха да ме бият", така лидерът на ГЕРБ коментира вчерашния си сблъсък в парламента с представители на "Продължаваме промяната - Демократична България".

"Аз много исках някой от тях да ме пипне. Помислих, че могат да се изгарят с мен, свит, тих - помислих, че могат да ме пипнат по ушите", добави Борисов.