Брюксел под обсада: Претърсвания, арести и свален имунитет разтърсиха ЕС!

Европейската прокуратура е започнала разследване за съмнения в сериозни нарушения при обществена поръчка, свързана с обучението на млади дипломати в ЕС. Още рано тази сутрин разследващи са влезли в Европейската служба за външна дейност в Брюксел и в Колежа на Европа в Брюж. По информация на прокуратурата трима служители са задържани.

От Европейската комисия потвърдиха единствено, че в Брюксел са извършени претърсвания, като подчертаха, че проверката се отнася до дейности от предходния мандат на институциите. Не беше потвърдено – нито отречено – дали сред задържаните има служители на европейската дипломатическа служба.

„Днес се провеждат претърсвания в Колежа на Европа в Брюж (Белгия) и в Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) в Брюксел, като част от разследване за предполагаема измама, свързана с финансирано от ЕС обучение на млади дипломати“, съобщи Европейската прокуратура.

Разследването обхваща организирането на деветмесечен дипломатически курс през 2021–2022 г. Подозренията са, че служители на Колежа на Европа предварително са разполагали с условията по готвената обществена поръчка и са очаквали, че именно тяхната институция ще я спечели. Прокуратурата проверява дали не е нарушена конкуренцията и дали не са заобиколени правилата за честно състезание в европейските обществени поръчки.

Досега разследването вече е довело до сваляне на имунитета на няколко служители. ЕППО уточнява, че проверява възможни измами, корупция, конфликт на интереси и нарушаване на професионална тайна.

Бившият върховен представител на ЕС Федерика Могерини е задържана в разследване за предполагаема измама при обучението на бъдещи дипломати, съобщи източник, близък до случая, цитиран от АФП.

Могерини, която беше върховен представител по външните работи от 2014 до 2019 г., сега ръководи висшето училище „Колежът на Европа“, което беше претърсено в рамките на разследването заедно с дипломатическите служби на ЕС. Тя беше арестувана заедно с още две лица, съобщи източникът.