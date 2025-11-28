Дъждът в планинските райони ще премине в сняг

От АПИ предупреждават шофьорите

При пътуване през високопланински райони в следващите дни шофьорите да тръгват на път с автомобили, готови за зимни условия, тъй като се очаква дъждът да премине в сняг. Това предупредиха вчера от Агенция “Пътна инфраструктура”(АПИ).

“Областните пътни управления следят синоптичните прогнози и са в готовност да предприемат необходимите действия за обработка на настилките във високопланинските райони и проходите. Целта е превантивните, а след това и снегопочистващите дейности, да започват максимално бързо, за да се осигури проходимостта на пътищата. Приоритет в обработването ще бъдат автомагистралите, най-натоварените направления по първокласната и второкласната пътна мрежа, както и проходите, осигуряващи свързаността между Северна и Южна България”, посочиха от АПИ. И посъветваха шофьорите да се движат по заснежените пътища с повишено внимание, намалена скорост и увеличена дистанция, да не предприемат резки маневри и да не изпреварват снегорините, които обработват настилките.

“Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника”, напомниха от агенцията.