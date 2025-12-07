Делян Добрев: Новият бюджет отговаря на очакванията на протестиращите

"В новия бюджет отговаряме на очакванията както на бизнеса, така и на протестиращите. Четирите основни искания на протеста са изпълнени. Няма увеличение на данък "Дивидент", няма увеличение на осигуровките, няма СУБТО, преосмислен е размера на максималния осигурителен доход", това каза депутатът от ГЕРБ-СДС Делян Добрев.

По думите му ремонтът на бюджета не е за сметка на социалните придобивки.

"Автоматизмът в определяне на заплатите в някои сектори, обвързани със средната работна заплата, отпада. Остава единствено за учителите и за съдебната власт.

Има общо увеличение на заплатите в бюджетния сектор с десет процента. За някои категории служители ще бъде повече, за други – по-малко.

Отпадането на увеличението на данъците и осигуровките е за сметка основно на по-малко капиталови разходи. Прави се крачка в посока съкращаване на празните щатове в държавната администрация. 5500 от тях са трайно незаетите. Постигна се компромис между работодатели, синдикати и правителство за това да бъдат съкратени поетапно в рамките на следващите три години.

Празните щатове се използват от администрацията единствено за раздаване на бонуси. Заплатите в бюджетния сектор вече са достатъчно високи, за да не се налага с такива бонуси да се увеличава възнаграждението", каза Добрев пред БНР.

Според него през последните 4-5 години се залита в посока на краен популизъм.

"Искаме да вдигаме заплатите, да имаме много средства за капиталови разходи, искаме всичко наведнъж, а то не може. Наложи се в предния вариант на бюджета да бъде предложено вдигане на дивиденти, на осигуровки, на минималния осигурителен праг, за да се задоволи апетита на политиците да харчат повече, за да се харесат повече на своите избиратели.

Нашият бюджет е по-скоро този. В предходния имаше с 20 % повече разходи за Министерството на отбраната, Министерството на регионалното развитие и Министерството на транспорта. Това със сигурност не беше бюджетът на ГЕРБ. Беше бюджет на подкрепящото мнозинство, което е от четири партии.