Диабетът идва тихо – 5 признака, които могат да спасят живота ви!

Все повече специалисти алармират, че опасността от диабет тип 2 започва далеч преди появата на познатите симптоми като жажда, често уриниране и умора. Организмът изпраща ранни, но често подценявани сигнали, особено при хора, които редовно консумират силно преработени и въглехидратни храни.

Лекарите подчертават, че навременното разпознаване на тези промени може да предотврати развитието на инсулинова резистентност и последващ диабет.

Тъмни петна по кожата – най-ранният предупредителен знак

Един от първите видими индикатори е появата на тъмни, удебелени петна по врата или под мишниците. Състоянието, известно като acanthosis nigricans, е свързано с повишени нива на инсулин и е сред най-честите ранни признаци на инсулинова резистентност.

Обиколката на талията – лесният тест за риск



Медиците съветват да се следи съотношението между височината и обиколката на талията. Риск от диабет съществува, ако талията надвишава половината от ръста. Опасни стойности са:

- над 94 см при мъжете

- над 80 см при жените

Натрупването на висцерални мазнини около корема значително увеличава вероятността от развитие на диабет тип 2.

Подуване на краката и „вдовишка гърбица“

Нарушеното кръвообращение вследствие на дългогодишна инсулинова резистентност може да доведе до задържане на течности и подуване на краката. Подобен симптом понякога сигнализира и за сърдечни или бъбречни проблеми, които често се развиват паралелно с нелекуван диабет.

Друг тревожен признак е появата на мастно натрупване в основата на врата – т.нар. „вдовишка гърбица“. То може да бъде свързано с хормонални нарушения и състояния като синдрома на Кушинг.

Сънна апнея и постоянна умора

Силното хъркане, задъхването по време на сън и събуждането с чувство на умора дори след достатъчно почивка също могат да са сигнал. Сънната апнея причинява кислороден недостиг и хормонален дисбаланс, които допринасят за инсулинова резистентност.

Специалистите препоръчват при наличие на подобни симптоми да се направи медицинска консултация и да се проследят стойностите на кръвната захар и инсулина.