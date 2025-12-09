Доживотен затвор за Веско Вълчинов, който уби и разфасова тялото на приятел

Софийският градски съд осъди на доживотен затвор Веско Вълчинов за това, че през лятото на 2023 г. умишлено е убил Кристиян Пеев, като му е нанесъл осем удара с чугунена метална гира.

Части от тялото на жертвата бяха открити в канализацията, в контейнери за боклук в София и на територията на природен парк Витоша.

Съдът присъди и 500 000 лв. обезщетение за претърпени неимуществени вреди на майката на Пеев.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Софийски апелативен съд.

"Труд news" припомня, че убийството потресе не само обществото през август 2023 г., а дори и криминалисти с богат опит.

Убиецът и жертвата били приятели и се канели да завъртят бизнес с криптовалута, но условието било Веско да върне 2000 лв., които дължал на Кристиян. Вълчинов го викнал в дома си под предлог, че е събрал нужната сума. Тогава извадил метална гира и започнал да го удря с нея. После разчленил тялото на приятеля си в банята, а части от него почнал да изхвърля в различни части на София. Повикал и друг познат за помощ - Константин Суботинов.

Бившият барман Вълчинов два пъти се е сблъсквал с правосъдието през годините. През 2000 г. е получил присъда за присвояване на чужда вещ, а през 2013 - за телесна повреда. Той обаче вече е реабилитиран.

След като е задържан от разследващите като заподозрян за убийството на Кристиян, по време на разпитите той е измислял различни версии за зверското престъпление, но всичките се оказали неверни, станало ясно на детектор на лъжата.

В Института по психология на МВР му бе направен и портрет. Според експертите, той е зъл и отмъстителен човек, психопат и социопат.

В хода на делото бе доказано по категоричен начин, че Вълчинов е убил жертвата си с гира през нощта срещу 9 август 2023 г., а след това е нарязал трупа му в банята.

Разплитането на убийството е започнало от трето лице, познат и на двамата - именно въпросният Константин Суботинов, който бил засечен на камерите във входа. Суботинов пръв е бил задържан като заподозрян и от страх е разказал всички подробности за престъплението, извършено от Вълчинов.





