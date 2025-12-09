Доналд Тръмп: Слаби хора водят Европа (Обзор)

Президентът на САЩ определи Европа като “разпадаща се” група нации, водена от “слаби хора”, неспособни да контролират миграцията и да прекратят войната между Русия и Украйна

Време е за президентски избори в Украйна, смята признатият за най-влиятелен политик

В интервю за POLITICO президентът Доналд Тръмп определи Европа като “разпадаща се” група нации, водена от “слаби” хора”, омаловажавайки традиционните съюзници на САЩ за неспособността им да контролират миграцията и да прекратят войната между Русия и Украйна, и сигнализирайки, че ще подкрепи европейски политически кандидати, съобразени със собствената му визия за континента.

Атаката срещу европейското политическо ръководство представлява най-жестокото осъждане на президента до момента на тези западни демокрации, заплашвайки с решителен разрив със страни като Франция и Германия, които вече имат дълбоко обтегнати отношения с администрацията на Тръмп.

В понеделник Тръмп разговаря в Белия дом с Даша Бърнс от POLITICO, а вчера изданието го обяви за най-влиятелната фигура, оформяща европейската политика през следващата година - признание, което преди това е било удостоено с лидери, включително украинския президент Володимир Зеленски, италианския премиер Джорджия Мелони и унгарския премиер Виктор Орбан.

През последните дни европейските столици потрепериха от ужас от публикуването на новата Стратегия за национална сигурност на Тръмп - силно провокативен манифест, който постави администрацията на Тръмп в опозиция на основния европейски политически естаблишмънт и обеща да “култивира съпротива” срещу европейското статукво по отношение на имиграцията и други политически нестабилни въпроси.

В интервюто Тръмп засилва този мироглед, описвайки градове като Лондон и Париж като скърцащи под бремето на миграцията от Близкия изток и Африка. Без промяна в граничната политика, каза Тръмп, някои европейски държави “вече няма да бъдат жизнеспособни”.

“Европа е различно място. Ако продължава по този начин, Европа няма да бъде, според мен..., много от тези страни вече няма да бъдат жизнеспособни страни. Тяхната имиграционна политика е катастрофа. Това, което правят с имиграцията, е катастрофа. Очаквахме катастрофа, но успях да я спра. Знаете ли, нямаме хора, които да преминават границите ни сега, нула, седем месеца. Искам да кажа, кой би повярвал на нула? Преминахме от милиони хора - в някои случаи милиони хора на месец - но милиони хора до никакви хора....”, подчерта американският президент.

“Трябва да разберете, ето моят подход към Европа: Искам да видя силна Европа. Когато те позволяват на милиони хора да се вливат в страните им, много от тези хора извършват огромни престъпления. И отново, вижте Швеция. Не я критикувам. Обичам Швеция. Обичам шведския народ. Но те преминават от страна без престъпност към страна, в която сега има много престъпност. Вижте Германия. Германия беше без престъпност, а Ангела (Меркел - б. р.) направи две големи грешки; имиграцията и енергетиката”, коментира Доналд Тръмп.

“И Европа е..., ако погледнете Париж, това е много различно място. Обичах Париж. Това е много различно място, отколкото беше. Ако погледнете Лондон, ще видите кмет на име Хан. Той е ужасен кмет. Той е некомпетентен кмет, но е ужасен, порочен, отвратителен кмет. Мисля, че се е справил ужасно добре. Лондон е различно място. Обичам Лондон. Обичам Лондон. И мразя да го виждам да се случва. Знаете ли, корените ми са в Европа. Мразя да виждам това да се случва. Това е едно от най-великите места в света и те позволяват на хората просто да влизат и... непроверени, без да бъдат проверявани”, разкритикува той миграционната политика на Европейския съюз.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви също, че Украйна трябва да проведе нови избори въпреки продължаващата война с Русия и говори за мирния план, обсъждан Майми с украински представителите, който Зеленски не бил прочел.

“Може би го е прочел през нощта. Би било хубаво, ако го беше прочел. Знаете ли, много хора умират. Така че би било наистина добре, ако го беше прочел. Неговите хора харесаха предложението. Наистина го харесаха. Неговите помощници, неговите най-висши хора, харесаха го, но казаха, че още не го е прочел. Мисля, че трябва да намери време да го прочете”, каза Тръмп. Запитан дали е време Украйна да проведе избори, той отговори така:

“Да. Мисля, че да. Мина много време. Не се справя особено добре. Да, мисля, че е време. Мисля, че е важен момент за провеждане на избори. Те използват война, за да не провеждат избори, но, ъъъ, мисля, че украинският народ би... трябва да има този избор. И може би Зеленски би спечелил. Не знам кой би спечелил. Но те не са имали избори от дълго време. Знаете ли, говорят за демокрация, но се стига до момент, в който вече не е демокрация”.

Президентът отговори и на твърдението от края на миналата седмица от първия му син Тръмп-младши, че баща му може да е склонен да се оттегли от Украйна, като каза: “Това не е правилно. Но не е и съвсем погрешно”.

“Мисля, че е време. Мисля, че е важен момент да се проведат избори. Те използват войната, за да не проведат избори, но мисля, че украинският народ би трябвало да има този избор”, посочи Тръмп.

“Може би Зеленски ще спечели. Не знам кой ще спечели. Но те не са имали избори от дълго време. Знаете ли, говорят за демокрация, но се стига до момент, в който вече не е демокрация”.

Тръмп коментира и твърдението от края на миналата седмица от първия му син Доналд Тръмп-младши, че президентът може да е склонен да се оттегли от Украйна с думите:

“Не, не е правилно. Но не е и съвсем погрешно. Трябва... знаете, те трябва да играят по правилата. Ако те... ако не четат споразумения, потенциални споразумения, знаете, не е лесно с Русия, защото Русия има превес... превес. И винаги го е правила. Те са много по-големи. Те са много по-силни в този смисъл. Отдавам огромно признание на народа на Украйна и на украинските военни за, знаете, храбростта и за боевете и всичко останало.

Но знаете, в един момент размерът ще спечели, като цяло. И това е огромен размер, ъъъ... вие... когато погледнете числата, искам да кажа, числата са просто луди. Това не е война, която трябваше да се случи. Това е война, която никога нямаше да се случи, ако бях президент. Толкова е жалко, че милиони хора са мъртви, много, много войници. Знаете ли, миналия месец те загубиха 27 000 войници и няколко души от ракети, изстреляни по Киев и... Киев и други места. Но, ъъъ, какво... какво... какво тъжно нещо за човечеството. Знаете ли, това не ни засяга. Нашата страна вече не плаща никакви пари, откакто Байдън им даде 350 милиарда долара толкова глупаво. И знаете ли, ако не ги беше дал, може би щеше да се случи нещо друго”, каза още Тръмп. И продължи:

“Путин не уважаваше Байдън, нито пък уважаваше Зеленски, не харесваше Зеленски. Те наистина се мразят. И част от проблема е, че се мразят много. И за тях е много трудно да се опитат да сключат сделка. По-трудно е от повечето. Аз... уредих осем войни и тази... бих казал, че това е деветата. Това би било най-лесната, бих казал, или една от по-лесните. Искам да кажа, уредих една... която продължаваше 36 години. Ъъъ, уредих Пакистан и Индия. Уредих толкова много войни. Много се гордея с това. И го правя доста рутинно, доста лесно. Не ми е трудно. Това е, което правя. Сключвам сделки. А тази е трудна. Една от причините е, че нивото на омраза между Путин и Зеленски е огромно”, добави президентът.