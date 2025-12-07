ДПС-Ново Начало организира протест срещу „манипулации и омраза“

От “ДПС-Ново Начало” призовават всички членове и симпатизанти на митинг във вторник в защита на стабилността в държавата.

“Нека всички заедно да кажем: НЕ на манипулациите! НЕ на хаоса! НЕ на омразата! ДА на стабилността и сигурността! ДА на развитието и реалните резултати! НЕ на уличните преврати! НЕ на насилието и омразата!”, пишат от “ДПС-Ново Начало” в официалната си Facebook страница.

„Ако смятате, че стабилното управление е важно за решаване на нашите проблеми, за развитието на страната, се присъединете към нашия митинг”, добавя се в изявлението.

От партията допълват, че развитието се постига чрез работа, а не чрез безцелни призиви, безредие и хаос.

Митингът е насрочен за 9 декември в 18:00 часа, а локацията за различните населени места може да бъде намерена тук.

