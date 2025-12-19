Двама руснаци са арестувани в София по искане на САЩ

В България по искане на властите във Вашингтон бяха арестувани двама руски граждани, за които Съединените щати настояват да бъдат екстрадирани. Това съобщиха за РИА Новости от руското посолство в София.

„По Олег Олшански е взето решение за екстрадиция, но страната на защитата планира да обжалва. По Сергей Ивин съдебни заседания по същество на делото все още не са провеждани“, посочиха от дипломатическата мисия.

Двамата руснаци се намират в софийския следствен арест, като служители на руските консулски служби в България вече са ги посетили. По информация на посолството консулският отдел е съдействал за подобряване на условията за задържане на Олшански и Ивин.

