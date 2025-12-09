Един от незаменимите изтребители за далечен обсег на Украйна, унищожен в бой: Пилотът на Су-27 загина

Украински изтребител Су-27 е бил загубен около обяд на 8 декември при неясни обстоятелства по време на бойна операция. Пилотът - подполковник Евгений Иванов, старши щурман от 39-а тактическа авиационна бригада - е загинал при изпълнение на служебния си дълг, съобщиха от украинските ВВС, пише Military Watch.

Су-27 е смятан за най-боеспособния изтребител в украинската авиация. Голямата му далекобойност и сериозната товароносимост го правят ключов за нанасяне на удари с крилати ракети по руски позиции. Машината влиза на въоръжение в съветските Военновъздушни сили и Войските за противовъздушна отбрана през 1984 г., а след разпада на СССР Украйна е една от четирите държави, които наследяват този тип самолети.

Изтребителят е определян като най-силната машина за въздушно превъзходство от края на Студената война, особено след тестовете му в САЩ през 90-те години. През април тази година Украйна загуби друг Су-27 по време на „сложна бойна мисия“ за прехващане на руски дронове. Въпреки това през юни беше потвърдено, че останалите самолети продължават да се използват в опити за поразяване на руски системи за ПВО, като са преоборудвани с американски противорадарни ракети AGM-88. Успеваемостта на тези удари остава неясна.

Макар Су-27 да е бил технологичен връх през първото десетилетие от експлоатацията си, неговата ефективност като изтребител за завоюване на въздушно превъзходство значително е намаляла. Опитите украинският Су-27 да се противопостави на модерните руски Су-30СМ и Су-35 завършват с тежки загуби. Предимството на руските машини се увеличава след интегрирането на новите далекобойни ракети „въздух–въздух“ Р-77М, докато украинските Су-27 разчитат на по-старите Р-27 от 80-те години, които вече са лесни за заглушаване и с ограничен обсег.

Украински представители признават, че новопридобитите американски F-16 и френски Mirage 2000 също отстъпват на руските изтребители, което ги принуждава да действат далеч от фронтовата линия. Украински пилоти, летели и на Су-27, и на F-16, посочват, че съветският самолет остава по-способната платформа, но загубите му са трудно компенсируеми, тъй като този модел почти не се използва от страни, съюзени със Запада.

Въпреки ограниченията на украинския авиофлот, руските Въздушно-космически сили не успяват да постигнат пълно въздушно превъзходство. Сред причините са широката и модерна украинска система за ПВО, бавното обновяване на руската авиация след разпада на СССР и липсата на достатъчни инвестиции в средства за потискане на противовъздушната отбрана.