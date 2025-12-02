Елхата в София грейна с над 20 000 светлини

Точно в 19:00 ч. столицата официално влезе в празничния сезон – светлините на коледната елха на площад „Св. Александър Невски“ бяха запалени, озарявайки центъра на София.

Елхата блести в традиционните бяло и червено, украсена с повече от 1300 празнични украшения – коледни цветя, фигурки и орнаменти, които придават на дървото класически и топъл вид.

Кметът Васил Терзиев поздрави жителите и гостите на града, като подчерта, че „колкото и светлини да бъдат пуснати, София никога няма да носи толкова светлина, колкото хората в сърцата си“. Той пожела празниците да бъдат изпълнени с светлина, топлина и доброта.

По традиция елхата се запалва на 1 декември, но тази година датата бе изместена заради мащабния протест в столицата вчера. Въпреки това празничното настроение бързо завладя площада, а присъстващите отбелязаха, че коледната украса е една от най-впечатляващите през последните години.