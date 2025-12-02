ЕС е изправен пред недостиг на редкоземни метали

Още по темата: За да преодолее хватката на Китай за редкоземни минерали, Америка трябва да добива на Луната 22.10.2025 13:29

Докато Европа се впуска в историческо превъоръжаване, нейните отбранителни компании се борят за жизненоважен компонент в високотехнологичните оръжия: редкоземни минерали, които по-гъвкавите американски конкуренти грабват, пише Bloomberg.

Въпреки едногодишното примирие в търговската война между САЩ и Китай за редките земни елементи, Пекин поддържа строг контрол върху доставките и забранява продажбите на компании, които произвеждат оръжия.

Това прави запасите извън Китай още по-ценни – според някои прогнози, европейските запаси от редки земни елементи могат да се изчерпят в рамките на няколко месеца – и стимулира отбранителните компании да действат бързо и безмилостно, за да си ги осигурят.

Досега американските компании се справят много по-добре в тази ситуация от европейските си конкуренти.

Редките земни елементи са необходими за компоненти за отбрана, като усъвършенствани сензори и прецизни двигатели, използвани във всичко – от фрегати до изтребители и военни дронове. Производителите на компоненти вече усещат натиска.

Намаляващите запаси в Европа могат да изчезнат само за няколко месеца,

преди да се отрази на производството, според човек, запознат с въпроса, от европейска компания за отбрана.

Ян Гизе, старши мениджър за редки земни елементи в базираната във Франкфурт компания за търговия с метали Tradium GmbH, каза, че американските компании за отбрана използват влиянието и финансовата си мощ, за да си осигурят доставки и да ги насочат колкото се може по-нагоре по веригата към доставчиците на компоненти.

Това може да означава по-малко контрол върху транзакциите и да замъгли част от веригата на доставки – предпазна мярка срещу по-строгите ограничения от страна на Китай. То също така гарантира, че доставчиците на компоненти имат това, от което се нуждаят.

За разлика от тях, европейските компании в областта на отбраната се опитват да купуват редки земни елементи директно, без да се координират с доставчиците и с малко подкрепа от правителството. Боргшулте заяви, че неговите клиенти в областта на отбраната често не знаят количеството и качеството на редките земни елементи, от които се нуждаят, и кога се нуждаят от тях, което води до покупки в последния момент, които не отговарят на изискванията.

Китайските редки земни елементи, продадени преди април 2025 г., когато влязоха в сила ограниченията за износ на отбранителна продукция, се изкупуват бързо. Трудно е да се количествено определи количеството редки земни елементи в обращение поради високите темпове на оборот.

Няма ограничения от страна на ЕС за това къде в Европа могат да се продават или транспортират редки земни елементи, което отваря вратата за износ към други континенти.

САЩ са дали приоритет на по-голямата независимост от китайските доставки и са придобили държавно участие в MP Materials Corp., която експлоатира единствената мина за редки земни елементи в САЩ, в Калифорния. Министерството на отбраната на САЩ ще плаща гарантирани минимални цени за доставките на MP Materials в продължение на десет години, като по този начин ще защити компанията от внезапни колебания на пазара.

От своя страна, ЕС прие Закона за критичните суровини през 2024 г. и тази седмица ще обяви подробностите за новата си инициатива RESourceEU. И двете имат за цел да намалят зависимостта от Китай чрез развитие на вътрешни вериги за доставки и партньорства за критични минерали с други страни извън блока. Преди година германската банка за развитие KfW създаде фонд за суровини в размер на 1 милиард евро.

Армин Папергер, главен изпълнителен директор на най-големия производител на оръжие в Германия, Rheinmetall AG, заяви по време на телеконференция за финансовите резултати в началото на ноември, че компанията провежда седмични стрес тестове за суровините. Той отбеляза, че автомобилният бизнес на компанията се сблъсква с по-големи трудности от по-големия й отбранителен клон, тъй като се нуждае от повече редки земни елементи.

По-малките компании често не могат да си позволят такива мерки, а натрупването на запаси от редки земни елементи създава риск от оставане с скъпи излишъци.

Ханс Кристоф Ацподиен, председател на Федерацията на германските индустрии за сигурност и отбрана, оспори твърдението, че европейските компании не са подготвени за ограниченията на Китай върху редките земни елементи. Той отбеляза, че преработката – а не добиването на самите минерали – е основната пречка за създаването на местни доставки.

Преработката на редки земни елементи произвежда опасни странични продукти, което затруднява получаването на регулаторно одобрение, а много европейски страни не разполагат с технология за рафиниране. В Франция, според Боргшулте, някои компании за редки земни елементи са привлекли работници от пенсия, за да могат да възстановят институционалното знание.

Германия преговаря за потенциална сделка за подводници с Канада, която може да включва инвестиции от Берлин в добив и преработка там. Канада разполага с едни от най-големите запаси от редки земни елементи в света, които според правителството се оценяват на над 15,2 милиона тона.

Европейските съюзници трябва да работят заедно, за да направят веригите за доставки на редки земни елементи по-малко зависими от Китай, заяви Торстен Беннер, съосновател и директор на Института за глобална публична политика в Берлин.