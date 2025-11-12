Евакуираха столичен мол

Посетителите на търговския център на бул. "България" в София е трябвало спешно да напуснат сградата, разказаха очевидци.

"Внимание, дами и господа, в момента имаме спешен проблем. И като предпазна мярка ви молим незабавно да напуснете сградата. Трябва да използвате единствено означените пътища и стълбища за евакуация ", е било съобщено по високоговорителите в мола.

"Умоляваме ви да не използвате асансьорите, ескалаторите и автомобилите си", е призовал глас, докато звучат алармени сигнали за тревога.

По-късно от охраната и управата на търговския център заявиха, че сигналът е бил "учебна тревога".

След броени минути посетителите на мола отново можеха да влязат в сградата му.